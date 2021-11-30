人民网北京11月30日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部、国家统计局、财政部近日发布了2020年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2020年全国教育经费总投入为53033.87亿元，比上年增长5.69%。

其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为42908.15亿元，比上年的40046.55亿元增长7.15%，占GDP比例为4.22%。“十三五”期间持续做到“不低于4%”，这是自2012年以来连续第九年做到“不低于4%”。

全国一般公共预算教育经费36310.47亿元 比上年增长4.80%

2020年全国一般公共预算教育经费（包括教育事业费，基建经费和教育费附加）为36310.47亿元，比上年增长4.80%。其中，中央财政教育经费5413.71亿元，比上年增长1.7%。

生均一般公共预算教育经费为15280.54元 比上年增长1.89%

2020年全国按在校学生人数平均的一般公共预算教育经费为15280.54元，比上年的14997.44元增长1.89%。其中，全国幼儿园为9410.76元，比上年的8615.38元增长9.23%。增长最快的是广东省（57.65%）。

全国普通小学为12330.58元，比上年的11949.08元增长3.19%。其中，农村为11541.34元，比上年的11126.64元增长3.73%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区（12.51%）。

全国普通初中为17803.60元，比上年的17319.04元增长2.80%。其中，农村为15731.01元，比上年的15196.86元增长3.51%。普通初中增长最快的是宁夏回族自治区（10.24%）。

全国普通高中为18671.83元，比上年的17821.21元增长4.77%。增长最快的是云南省（27.11%）。

全国中等职业学校为17446.93元，比上年的17282.42元增长0.95%。增长最快的是西藏自治区（21.58%）。

全国普通高等学校为22407.39元，比上年的23501.26元减少4.65%。增长最快的是西藏自治区（55.87%）。

各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况

2020年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出情况是：

全国幼儿园为8645.10元，比上年的7884.00元增长9.65%。增长最快的是广东省（44.30%）。

全国普通小学为11654.53元，比上年的11197.33元增长4.08%。其中，农村为11178.71元，比上年的10681.34元增长4.66%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区（20.42%）。

全国普通初中为16633.35元，比上年的16009.43元增长3.90%。其中，农村为15112.10元，比上年的14542.23元增长3.92%。普通初中增长最快的是宁夏回族自治区（17.22%）。

全国普通高中为17187.02元，比上年的16336.23元增长5.21%。增长最快的是云南省（30.97%）。

全国中等职业学校为15625.03元，比上年的15380.52元增长1.59%。增长最快的是宁夏回族自治区（16.14%）。

全国普通高等学校为20919.17元，比上年的22086.86元减少5.29%。增长最快的是西藏自治区（25.98%）。

各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况

2020年，全国幼儿园生均一般公共预算公用经费支出3050.22元，比上年2711.44元增长12.49%。增长最快的是广东省（60.94%）。

全国普通小学生均一般公共预算公用经费支出2873.43元，比上年的2843.79元增长1.04%。其中，农村为2586.72元，比上年的2548.73元增长1.49%。普通小学增长最快的是宁夏回族自治区（22.70%）。

全国普通初中生均一般公共预算公用经费支出4183.59元，比上年的4012.45元增长4.27%。其中，农村为3633.56元，比上年的3513.97元增长3.40%。普通初中增长最快的是山西省（22.83%）。

全国普通高中生均一般公共预算公用经费支出4305.29元，比上年的3945.10元增长9.13%。增长最快的是云南省（145.18%）。

全国中等职业学校生均一般公共预算公用经费支出5489.56元，比上年的5509.59元减少0.36%。增长最快的是宁夏回族自治区（32.55%）。

全国普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出8119.51元，比上年的9180.87元减少11.56%。增长最快的是西藏自治区（64.91%）。

记者了解到，2020年全国一般公共预算教育经费占一般公共预算支出245679亿元的比例为14.78%，比上年的14.51%提高了0.27个百分点。

此外，2020年全国国内生产总值为1015986亿元，国家财政性教育经费占国内生产总值比例为4.22%。

(责编：郝孟佳、秦华)