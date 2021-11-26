原标题：职业院校发展的“牛鼻子”

“双师型”师资队伍是职业院校特色发展、高质量发展的关键。在中国高教学会发布的“教师教学发展指数”中，天津中德应用技术大学2019年、2020年连续两年位列全国600余所新建本科院校第1名。现如今，“双师型”师资队伍已成为天津中德在产教科深度融合之路上的“新名片”。

首批全国高校黄大年式教师团队——天津中德智能制造教师团队中的张志利老师有着7年的企业经历。学生都很喜欢上他的课，因为在他的课上能真切感受到企业实际和企业新技术。他直言：“来源于企业实际和企业新技术的专业课堂教学，才能激发学生的求知欲，所以我每年都会更新教学案例，这样讲课才有激情，学生学得也有兴趣。”

但只有案例也是纸上谈兵，引入生产设备才是真刀实枪。18级自动化专升本班级的田长坤对此深有体会，“入校时，我们用大赛模拟设备，现在用具备真正生产能力的自动化生产线，能真切感受到实际生产过程。ABB、库卡、埃夫特、固高等机器人相关设备，让我们熟悉了不同厂家、不同机器人的特点，为以后的学习和工作打下良好基础”。

2021年7月，一个好消息传到天津中德校园，该校机电一体化专业教师刘志东带领团队教师和学生成功揭榜国家电网科技攻关项目——无人化组塔创新模式。在项目落户天津中德之前，他就鼓励团队成员：“技术应用创新研究什么最重要？有真正的应用场景最重要。我们现在做的事情就是实实在在地推进技术创新落地。”团队成员围绕应用场景和攻关目标，查阅大量国内外相关文献，将系统问题细化分解，逐一确定解决方法，制定严格的推进计划表，大家的角色悄然变化着，刘志东俨然成了项目总监，团队其他成员自然变为一线工程师。他们的努力使需求方看到科技攻关的可能性，改变原本只与知名高校合作的想法，一致决定“要把任务交给实干的平台和团队”。

在攻克一个又一个技术难题的同时，教师们也积极搭建学生和企业间的就业桥梁，促进学生就业。王凯同学得知被项目企业录用后，高兴地说：“被服务企业招为正式技术开发工程师，真是成就感满满。”因师生的态度和能力给企业留下了深刻印象和良好口碑，几年来企业主动与学校进行多项技术合作，并每年吸纳毕业生就业，很多人由当初的青涩学生成长为项目经理。

张志利教授是电气工程与智能控制系双带头人，连续多年为天津市远海声学仪器有限公司、华鸿科技等公司服务，取得了多项科技成果。作为党支部书记，当他得知部分学生排斥去一线做设备维护保障、设备安装调试，更愿意坐办公室时，他耐心地带领学生一起到企业搞科研，以自己的言传身教，疏导学生在择业、就业、考研等方面心理困扰。“车间工作一年，现在我特别踏实，知道自己需要学什么，目标是什么。”2016级自动化专业学生赵泽洲说。在张志利等教师的协助下，目前该系2022届56名毕业生已有20余人达成就业意向。（记者刘茜、陈建强）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)