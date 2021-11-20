人民网北京11月20日电 （记者李依环、孙竞）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况。

受近期疫情影响，部分学校采取封闭管理。如何优化师生进出校园规定？会上，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，当出现疫情时，校园实行封闭式管理，针对疫情发展的不同阶段实行相应的校门进出管控，这是疫情防控的要求。

王登峰指出，在疫情比较严重时，学校要进行严格的封闭管理，所有教职工、学生都要严格遵守就地封控的要求。校园实行严格封闭管理的时候，师生如果要回到学校，也必须得满足相关条件。还有一些后勤保障人员需要进出校，不能完全限制，以保障校内师生的正常生活。“所以一定要进行分类管控，但是要突出‘严’字，这是所有师生都应该共同遵守的。”

“在网络上有很多人提到，对校门管控，进出标准不一样。”王登峰表示，这个“不一样”，首先有客观原因，后勤职工或者物流进入校园，在严格采取消杀措施和防控安排之后是可以的。其他师生员工则应严格按照封闭管理要求。随着疫情好转，校门的管理也并不是“只许进、不许出”，进出都要按照规定程序进行申报，分类管理，这要根据学校的情况和当地疫情防控的要求。

“对于不同人群进出校门的不同要求，也要跟全体师生员工讲清楚，让大家能够相互理解，所有这些措施都是为了有效地防控疫情在校内的传播，以及当出现疫情的时候，不要向社会面扩散。”王登峰说，另一方面，在做好校门管理的同时，不论是“只许进、不许出”，还是“有序进出”，都可能会对学习和生活带来一定影响。学校在做好管理的同时，一定要做好后勤服务保障，同时还要做好心理辅导，让所有师生员工严格落实防控措施的同时，能够心情舒畅。

(责编：李依环、秦华)