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教育部：18岁以上的学生新冠疫苗接种率已经超过95%

2021年11月13日16:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月13日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会。教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰出席会议并回答了记者提问。王登峰介绍，目前，18岁以上的学生新冠疫苗接种率已经超过95%。

谈到新冠肺炎疫苗的接种工作，王登峰表示，第一，要让所有师生，包括学生家长“知情”。知情就是要通过科普宣传，让所有学生和家长了解新冠肺炎疫苗的安全性、有效性以及个人接种疫苗对整个学校、家庭、个人的保护作用。

第二，学校要积极配合做好新冠肺炎疫苗接种的各项组织和后勤保障工作。未成年人接种新冠肺炎疫苗，需要由监护人陪同，如果部分地方要在校园里实施疫苗接种，学校要做好后勤保障工作。

第三，给儿童青少年接种疫苗前，要通过学校对孩子进行心理的疏导，帮助儿童青少年减轻焦虑和紧张。

最后，对于儿童青少年的接种疫苗，要给予学生家长更多的自主选择机会。学生和家长在知情、自愿、同意的情况下，学校应配合做好接种疫苗整个过程的服务和保障工作，让青少年能够安全、自愿地接受新冠肺炎疫苗。

另据国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至11月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗23亿7271.3万剂次，完成全程接种的人数为10亿7384.5万人。

(责编：郝孟佳、秦华)

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