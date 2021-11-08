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2022年度国家公务员考试 北京考区考生9日起均须重新选择考点

2021年11月08日11:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月8日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，北京市人事考评办公室发布《北京考区中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员笔试网上重新选择考试地点的通知》。通知表明，根据首都疫情防控工作需要，经请示决定，在北京考区成功缴费的考生均须重新选择考试地点。

通知称，此次网上重新选择考试地点的人员仅限在北京考区成功缴费的考生。8个非通用语职位报考者也须重新选择考试地点，各省会城市均设考点。

记者了解到，网上重新选择考试地点的操作时间为11月9日9:00—11月10日16:00。考生可在规定时间内，登录中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员报名确认及准考证打印系统重新选择考点。

通知明确，所有北京考区成功缴费的考生均须重新选择考试地点。只有在京高校应届毕业生和实际居住地或工作地在北京的考生，方可选择在北京参加考试。其他考生原则上选择所在省（区、市）考点参加考试，无需再次缴费。考试地点一经选择成功并提交，无法再次进行修改。

通知提醒，为保证顺利参考，各位考生需要密切关注进京要求，慎重选择考试地点，并确认符合当地疫情防控要求。若考生本人未按要求如实选择考试地点，造成不能正常参加考试的，责任自负；引发疫情防控风险的，追究相应责任。

(责编：郝孟佳、秦华)

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