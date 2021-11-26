人民网北京11月26日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部日前启动了全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例总结宣传工作，经各地各高校申报推荐，专家择优遴选，确定了100个典型案例。

教育部要求，各地各高校要认真学习借鉴典型案例的经验做法，进一步强化就业工作责任，加快补齐工作短板，探索形成更多典型做法经验，全面促进高校毕业生更加充分更高质量就业。入选典型案例的各地教育部门和各高校要再接再厉，认真总结经验做法，打造就业工作品牌，努力形成更多机制性成果。

全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例名单

另据教育部网站19日发布的消息，教育部、人力资源社会保障部召开2022届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议，对2022届全国普通高校毕业生就业创业工作进行动员部署。

会议强调，各地各高校要拓宽市场化就业渠道，鼓励中小企业更多吸纳高校毕业生，引导支持灵活就业，大力支持创新创业。要开拓政策性岗位，统筹好各类升学考试安排，做好国有企业招聘，组织实施好基层项目，推进大学生征兵，确保政策性岗位和市场性岗位规模总体稳定。要强化就业服务，加强网络招聘市场和校园招聘市场建设，深入推进“互联网+”就业服务，维护毕业生就业权益。要加强重点群体帮扶，启动实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，按照“一人一档”“一人一策”要求帮扶就业困难毕业生，做好高职百万扩招毕业生就业服务。

据悉，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万人。

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