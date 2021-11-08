原标题：职校生可报考事业单位 搬走职业教育的一块绊脚石

“职业院校毕业生也可以报考事业单位了。”这段时间，很多职业院校老师都在朋友圈转发这条消息，这条新闻上了热搜。

近日，人力资源和社会保障部印发《关于职业院校毕业生参加事业单位公开招聘有关问题的通知》（以下简称“通知”），要求事业单位公开招聘，破除唯名校、唯学历的用人导向，切实维护、保障职业院校毕业生参加事业单位公开招聘的合法权益和平等竞争机会。

在全国政协委员、广东技术师范大学副校长许玲看来，她在全国两会上多年的呼吁，终于有了结果。这条新闻出来后，她把网友评论认认真真地翻了个遍。她介绍，现实中，从定向选调到普通选调，再到各地的公务员考试，都对毕业院校作了限制。以此为标杆，事业单位、央企国企也对招聘门槛设置了各样关卡。

在去年全国两会的提案中，许玲就提到，少数地方政府招聘公务员时，学历要求基本是本科以上，甚至一些单位在户口、住房、入学等待遇方面，职业院校毕业的学生与普通高等院校毕业的学生政策也不一样，这些政策阻碍了职业教育的发展。因此，许玲建议，公务员招考应让职校生有参与竞争的机会。

“打破事业单位学历限制的缘由不仅仅是瞄准就业公平的问题，其背后还有更深层次的意味，那就是职业教育发展趋势的变化。”许玲说，职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。因此，其毕业生也应该有相应地位和公平竞争的机会。

2016年，从西安航空职业技术学院毕业的云磊留在该校党委宣传部，从事新媒体运营工作。入职前，他带领团队运营的学校微信公众号一度占据全国职业院校官微排行榜的榜首。为留住云磊，学校专门开会讨论，特事特办，和云磊签下了劳务派遣合同。他工作了近5年，已实现了人事代理、同工同酬，但在公积金、养老金等社会保障上与编制内人员还有差别。

这些年来，在招录留校生上，学校出台了一些政策，如在国家级赛事中获得A类奖以上的学生以人事代理的方式聘用，获得二等奖的学生以劳务派遣的方式可聘用留校。

纵然工作上已经“头顶光环”，如连续4年获得了校媒优秀指导老师，运营的媒体矩阵获全国职业院校新媒体最具影响力排行榜榜首的荣誉，自己也曾是中国职业技术教育学会视频大赛一等奖指导老师，云磊仍然面临“学历的烦恼”。从职位晋升到职称评选，条条道路都卡在了研究生学历这一硬性指标上。2020年云磊通过努力学习，获得了西北大学新闻专业本科学历，如今正准备MBA研究生考试。

“这个通知给了职业教育一剂‘强心剂’，是很大的鼓舞。”但是，许玲也觉得，不要寄希望于这个通知把所有的问题都解决掉。她建议，公务员、事业单位、国企央企招聘要作社会的表率，不能看学历论英雄。此外，要采用立法的方式，要求公开发布的招聘信息中不能含有学历歧视性条件。

21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，建立问责机制，严厉追究违规提出院校限制、按学历选人用人的事业单位负责人责任。他建议由专业团队巡察各机关、事业单位、国有企业发布的招聘广告，并设立举报平台，受理求职者在应聘中遭遇学历歧视的举报线索，同时指导相关用人单位建立科学的人才评价体系。

要真正做到就业公平，许玲觉得不能一张试卷定生死。若是岗位需要文书、逻辑等综合能力强的人才上岗，现有的选拔方式则无可厚非；可若是需要一线技能型人才，只凭一张试卷分数，在考场中，职业院校的学生难以与高等教育学生一较高下，对于招聘单位来说，也未必会选拔出合适的人才。事业单位的应聘考试要根据情况选取适当的笔试、面试方式。（中青报·中青网见习记者 杨洁）

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