人民网北京11月13日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰出席会议并表示，校园疫情防控要做到“三严”“两实”“四个保障”。

王登峰表示，一是要做到“三严”。第一是严把入校关，所有师生进校的时候都要做体温检测，学校要关注师生健康状况和旅行轨迹。第二是严格按照国家卫健委和教育部印发的关于高等学校、中小学校和托幼机构疫情防控技术方案，做到校内所有的场所、所有人员聚集的地方都要严格落实疫情防控的各项措施，防止在校内出现感染。第三是一旦学校涉疫，就要严格落实疫情防控的应急预案，做到应隔离的尽快隔离，也要防止校园疫情向社会其他方面关联。

二是做到“两实”。第一是严格落实疫情防控的应急方案，每个地方、每个学校都要做好疫情防控的应急预案，一旦出现问题就要及时启动。第二是各校广泛开展爱国卫生运动，把冬季传染病和其他疾病、食品卫生、校园安全作为整体来统筹推进。

三是做到“四个保障”。第一是各级各类学校疫情防控的各项措施都要融入到属地的疫情防控总体布局中。学校的疫情防控都要在属地的统一部署、统一管理之下推进。第二是把当地的疫情防控形势和应急预案有机结合起来，做好疫情防控的物资储备和各项后勤保障安排。同时还要随时准备一旦出现疫情，启动在线教育、在线教学。第三是要加强家校协同。校园的疫情防控跟整个社会的疫情防控是紧密相关的，所以家校的协作就变得尤为重要。特别是进入冬季以后，学生的家庭成员或者共同居住的人如果出现感冒发烧，或者进出过涉疫的地区，这些情况各级教育行政部门、各校都要及时掌握，按照实际的情况和当地的疫情防控要求对学生及其共同居住的人采取相应的措施。第四是全力推进疫苗的接种。按照知情、自愿和同意的前提，鼓励各地各校广泛组织、广泛宣传，鼓励所有的师生及时接种新冠肺炎疫苗。

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