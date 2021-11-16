原标题：力争12月底完成适龄儿童疫苗全程接种

近日，北京市启动3-11岁人群新冠疫苗接种工作 摄影/本报记者 付丁

11月15日，国家卫健委在官网发布3-11岁人群新冠疫苗接种相关问答，共包括7个公众关心的问题。在回答中提到，根据国务院联防联控机制安排，按照知情同意自愿的原则，我国积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

儿童是群体免疫工作中的重要一环

一、为什么要开展3-11岁人群新冠疫苗接种？

预防新冠肺炎最好的办法是接种疫苗。儿童接种新冠疫苗有以下四方面的考虑。第一，预防发病。新冠流行早期，儿童感染率比较低。如今，随着新冠肺炎的全球大流行和持续传播，儿童感染率不断上升。在部分国家，现在儿童的发病水平和去年年底成人发病水平已经接近，甚至增加。这意味着过去的认识需要改变，儿童群体也需要疫苗进行保护。第二，随着儿童感染率上升，儿童中重症或者死亡病例时有发生，疫苗可以有效降低重症和死亡率。第三，感染新冠病毒的儿童也是一个传染源，而这部分人群日常聚集程度高，管理难度大，容易造成聚集性疫情的发生。第四，通过疫苗接种建立免疫屏障、实现群体免疫是疫情防控的重要目标，这样可以降低甚至阻断疾病的流行。儿童也是人群的一部分，本身也是群体免疫工作中的重要一环。

安全性与成年人接种无显著性差异

二、现阶段，可用于3-11岁人群接种的新冠疫苗有哪些？

根据新冠病毒疫苗研发进展和有关部门研究论证情况，目前我国批准使用的疫苗有3种技术路线，一是接种1剂次的腺病毒载体疫苗，二是接种2剂次的灭活疫苗，三是接种3剂次的重组蛋白疫苗。

目前，我国批准3岁至17岁人群紧急使用的疫苗仅有灭活疫苗这条技术路线，包括国药中生北京所、武汉所新冠病毒灭活疫苗和科兴中维新冠病毒灭活疫苗，需接种2剂次，间隔3周至8周。

三、3-11岁人群接种新冠疫苗的安全性与有效性如何？

接种新冠疫苗是控制新冠肺炎疫情传播的重要措施，根据国务院联防联控机制安排，前期已经为12岁以上的人员接种了新冠病毒疫苗。在前期疫苗接种工作的基础上，我国加快了新冠病毒疫苗在3-11岁人群中使用的相关研究。

根据科研攻关组疫苗研发专班的专家论证意见，新冠病毒灭活疫苗在3-11岁人群中的安全性和免疫原性与18岁以上的人群没有显著性差异。

引导适龄无禁忌人群“应接尽接”

四、3-11岁人群接种新冠疫苗的工作部署和推进情况如何？

根据国务院联防联控机制安排，按照知情同意自愿的原则，我国积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”，力争12月底前完成全程接种。

根据未成年人的特点，我国也对3-11岁人群接种国家免疫规划疫苗和新冠病毒疫苗工作进行了统筹安排，要求各地加强与受种者和监护人的沟通，规范接种的实施，做好耐心细致的科普宣传。接种点要求有儿科急诊急救人员，还有儿童的急救药品保障。根据国务院联防联控机制安排，现在各地正在陆续启动这项工作。

五、3-11岁人群接种新冠疫苗是否收费？

儿童接种新冠疫苗仍按照居民免费接种政策实施。

接种疫苗后现场留观30分钟

六、3-11岁人群接种新冠疫苗的注意事项有哪些？

对于未成年人，没有完全民事行为能力，需要监护人陪同儿童接种新冠疫苗。

在接种新冠疫苗前，第一，监护人有必要了解疫苗的知识、接种的流程和孩子的健康状况。第二，监护人需要代签署疫苗接种知情同意书，要在知情、同意的基础上完成新冠疫苗接种。第三，儿童接种新冠疫苗是按照预约接种的原则，请监护人提前做好预约。

在接种新冠疫苗过程中，第一，请带好儿童的接种证、身份证、户口本等相关证件。第二，监护人在现场要如实提供儿童目前的健康状况和过去既往接种的禁忌症，让接种医生做判断。第三，如果儿童特别紧张的话，监护人需要做好心理疏导工作，谨防5岁以上的儿童可能会出现的心因性反应。第四，要配合当地防控工作，严格做好监护人与儿童的个人防护。

在接种新冠疫苗后，监护人要陪同儿童在接种现场留观30分钟，避免儿童剧烈运动。在接种现场或回家后，如儿童出现不适症状，要及时向接种单位报告，必要时及时就医。

七、3-11岁人群在接种新冠疫苗的同时，如何做好接种其他疫苗的统筹安排？

3-11岁儿童接种新冠疫苗后，如需再接种其他的免疫规划疫苗或者非免疫规划疫苗，需间隔14天以上；如已经接种了其他的免疫规划疫苗或者非免疫规划疫苗，则需要间隔14天以上再接种新冠疫苗。但需注意，如果遇到被动物咬伤或者有意外伤害等情况，须接种狂犬病疫苗和破伤风疫苗时，可以不考虑上述时间间隔要求。

热点回应

其他疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔应大于14天

11月15日，国家卫健委在官网发布新冠疫苗加强免疫接种相关问答。回答中提到，根据疫情防控需要，在全程接种新冠疫苗满6个月的18岁及以上人群中实施加强免疫接种。

对于加强免疫接种的目标人群，优先在新冠病毒感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员及老年人群中开展加强免疫。对其他符合条件且有接种需要的人群，也可以根据需求进行加强免疫接种。国家卫健委强调，新冠疫苗加强免疫接种仍按照居民免费接种政策实施。

新冠疫苗加强免疫怎么打？在哪里打？国家卫健委表示，原则上感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员加强免疫接种由各相关单位统一组织实施；其他人群可到辖区指定的接种单位进行预约接种。各地具体接种信息见当地卫生健康部门或疾控中心发布的官方信息。

接种前，根据前期接种凭证，确认自己是否已全程接种，并且完成全程接种6个月以上。在接种时需携带身份证件、接种凭证等，并根据本地防控要求，做好个人防护，配合现场预防接种工作人员询问；既往所患疾病以及近期是否用药都应告知医师。接种后，按规定留观30分钟；保持接种局部皮肤的清洁，避免用手搔抓接种部位。

此外，流感等疫苗能否与新冠疫苗加强针同时接种的问题也有了答案——根据今年发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》的建议，其他疫苗与新冠病毒疫苗的接种间隔应大于14天。

本组文/本报记者 熊颖琪 统筹/徐锋

(责编：郝孟佳、薄晨棣)