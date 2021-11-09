人民网北京11月9日电 （记者孙竞、温璐）记者今天从教育部获悉，近日，市场监管总局会同中央宣传部、中央网信办、教育部、民政部、住房城乡建设部、国资委、广电总局研究出台《关于做好校外培训广告管控的通知》（以下简称《通知》），就做好校外培训广告管控工作作出部署。

《通知》要求，地方相关部门要立即开展专项行动，严格按照有关政策文件要求，不区分学科、非学科类，集中时间、集中力量对校外培训广告进行全面排查清理，清理存量、杜绝增量。

各地要立即组织主流媒体及其新媒体、网络平台企业、户外广告位经营管理单位等相关市场主体开展自查整改。要求相关传播平台全面梳理在播、在刊广告，发现校外培训广告立即停止刊播。

《通知》明确，要依法从严查处利用节（栏）目、“软文”等方式变相发布校外培训广告的行为，对于夸大培训效果、误导公众教育观念、制造焦虑的虚假违法校外培训广告依法从重处罚。要加大校园内及校园周边环境整治力度，严厉查处在中小学校、幼儿园内开展商业广告活动以及利用中小学和幼儿园的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或变相发布广告的行为。

《通知》强调，要将校外培训广告管控纳入报纸、期刊、广播、电视等传统媒体行业管理重点内容，对于违反政策代理、制作、刊登、播发校外培训广告的传统媒体单位，要依法依规追究单位及有关人员责任。要将校外培训广告管控纳入互联网信息管理的重点内容，对于违反政策代理、制作、刊登、播发校外培训广告的电商平台和其他互联网企业，要坚决依法处置。

记者注意到，《通知》还特别指出，要强化国有企业等单位所属广告牌和广告位的管控，坚决杜绝铁路、地铁、公交车、国有厂矿单位以及公交站台所属广告牌广告位刊发校外培训广告。

据了解，自“双减”文件印发以来，市场监管部门在全国组织开展“呵护青少年健康成长——教育培训类广告清理整治行动”。截至目前，共查办相关违法广告案件1570件，处罚金额3060万元。

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