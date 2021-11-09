人民网北京11月9日电 （记者孙竞、李依环）日前，教育部官网公布了《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第4561号（教育类508号）提案答复的函》，对《关于积极推进“有效监管下的校服市场化”的提案》进行了答复。

教育部在答复中说，此前，教育部等多部门联合印发了《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（以下简称《意见》），对规范校服市场、校服质量标准、校服质量检查、学校选用管理、校服采购管理及监督惩处机制等方面作了具体要求。

根据《意见》，校服采购单位在采购校服时要符合相关标准，并在合同中标明校服执行标准；校服供应和验收应实行“明标识”制度，各采购单位购买的校服，要具备齐全的成衣合格标识，并有法定检验机构出具的本批次成衣质量检验合格报告；学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定选用校服，学生自愿购买校服；校服款式一经选用要保持相对稳定，减少家长重复支出。

教育部表示，将会同有关部门进一步加强中小学生校服管理。一是规范中小学生校服选用采购工作，着力解决校服选用采购过程中出现的变相强制购买、价格偏高、款式品类过多、变动频繁、采购程序不规范等问题；二是继续加强校服产品的质量监管力度，持续开展儿童和学生用品安全守护行动，推进风险隐患排查，切实落实企业质量安全主体责任，多措并举开展质量技术帮扶；三是强化社会宣传引导，充分发挥家长、社会公众、新闻媒体等作用，深入开展消费品质量安全宣传工作；四是鼓励有条件的地区积极运用现代信息技术手段，探索建立校服信息管理服务长效机制。

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