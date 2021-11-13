2021年8月30日，对于内蒙古敖汉旗100名品学兼优的家庭贫困学生来说，是个难忘的日子——敖汉“大爱无疆 青春圆梦”教育基金会首批捐资助学仪式在敖汉旗新惠第六中学举行，基金会首期使用32万元资金，资助60名中考品学兼优的贫困学生（每人2000元）和40名高考品学兼优的贫困学生（每人5000元）。

一周后，河北省盐山县，“大爱无疆—青春圆梦”首批帮扶活动在盐山中学举行，中央和国家机关定点扶贫单位将首批36.5万元盐山教育帮扶基金，发放到了109名中高考品学兼优的贫困学生手中。“我们一定倍加珍惜，将勤奋好学进行到底，在今后的学习工作中，也会将爱心传递下去，努力回馈社会。”发放仪式上，来自该县韩集镇高营村，今年以优异成绩被西安交通大学录取的高一鸣同学满怀感激之情。

助力莘莘学子绽放青春

为进一步巩固拓展教育脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，中央和国家机关定点扶贫单位不断拓展帮扶工作思路、创新工作方法、夯实帮扶工作基础，助力内蒙古敖汉、河北盐山教育振兴和人才振兴。

2020年9月、10月，中央和国家机关定点扶贫单位领导先后到盐山县和敖汉旗考察调研定点帮扶工作，从实施“志智双扶”、激发内生动力、阻断贫困代际传递的高度，提议部署并亲自推动成立了盐山“大爱无疆—青春圆梦”教育帮扶基金和敖汉“大爱无疆 青春圆梦”教育基金会，旨在扶助两地贫困学子实现学业梦想，进一步加大对两县旗困难学生的资助扶持，培养一批矢志报效祖国、报效家乡的优秀人才。

近年来，敖汉旗以教育助学“一个都不能少”为目标，让需要资助的孩子享受助学资助政策，但资金不足，难以达到真正帮扶救助的目的。敖汉“大爱无疆 青春圆梦”教育基金会的成立，极大减轻了学生家庭的经济负担，圆了同学们的高中梦、大学梦，让他们更加安心学习，有了更加广阔的绽放青春的平台；同时也极大增强了他们的感恩之心、生活自信心及社会责任感，让他们懂得饮水思源，从而更加坚定报效祖国、回馈家乡的信念。

同样的情况也出现在河北省东南部的盐山。2018年盐山实现全县整体脱贫摘帽，让这曾经的国家扶贫重点开发县焕发生机。但对于困难家庭来说，教育支出仍是生活中的大项支出，多年来盐山在落实国家助学政策的同时，积极引导鼓励社会各界捐资助学，先后设立了“春芽工程”“博爱一日捐”等助学基金，但因规模小且分散，对品学兼优的贫困高中生、大学生延伸资助的力度较小。

盐山县杨集乡西左村村民周国明的儿子周博文今年高考以优异的成绩被东北大学录取，当接到通知书的那一刻，全家人无比激动，但很快一筹莫展，因为家里困难，上学的费用压得全家喘不过气。“幸亏‘大爱无疆—青春圆梦’教育帮扶基金为我们一家解决了难题，重新点燃了孩子心中的希望，成就了孩子的梦想”，周国明双手托着写有“捐资助学栽桃李，大爱无疆育栋梁”的锦旗热泪盈眶地对机关定点帮扶办主任万翔说。

教育帮扶激发内生动力

中央和国家机关定点扶贫单位教育帮扶基金这一举措，不仅让困难家庭的教育负担得到缓解，让优秀学生可以毫无顾虑地选择自己心仪的大学，更让敖汉、盐山的教育面貌发生了格局性变化：帮助补齐了两地教育帮扶资助的短板与不足，在激发内生动力、阻断贫困代际传递、助推地区长远发展等方面发挥了重要作用。

两地首批教育帮扶基金的发放，在当地的学校及社会各界产生了热烈反响，209个贫困家庭更是对中央和国家机关定点扶贫单位的爱心帮扶深表谢意。受助学生纷纷表示，教育帮扶资助使他们圆了上学梦、大学梦，他们将把这份关心关怀转化为前行的动力，努力学习，学成后一定接过接力棒，把爱心传递下去，去帮助更多需要帮助的人，用学到的知识与技能报效国家、回馈社会。

万翔对记者说，教育帮扶基金是中央和国家机关定点扶贫单位实施精准帮扶、激发内生动力的重要举措，为促进敖汉、盐山长远发展提供了不竭动力。教育帮扶既扶志也扶智，帮助摆脱意识和思路的贫困，激起奋进之心，赋予受助者自强之力，促使他们从内心树立起摆脱贫困的坚定信念，实现由“输血”到“造血”质的转变。

(责编：郝孟佳、陈羽)