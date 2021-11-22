原标题：重庆：“减负”让中小学老师“分身有术”

“以前经常会接到各种各样的宣传单和调查表，要求我们发给学生，告诉他们怎么填写，然后还要收集整理、汇总数据，很多表格还要求学生和家长一起填写。现在这些杂七杂八的东西基本上没有了，能够更安静地读书、更专心地教书了。”说起教师“减负”两年来的变化，重庆市人民小学语文老师常秀娟感慨万千。

重庆市于2020年出台《重庆市中小学教师减负清单》，从减少督查考评事项、规范社会事务进校园、精简各类报表、严格从学校借调教师管理等方面着手，全面启动中小学教师减负系列行动。重庆市教委主任黄政说，减轻中小学教师不合理负担，就是要确保中小学教师能够潜心教书、静心育人，通过教师全面“减负”促进教书育人全面“提质”。

减报表减评比 “少跑路”“不跑路”

“减负”带来的一个明显变化，就是“永远填不完”的表格少多了。

重庆高新区重师附小副校长张长勇分管德育和教学工作。以前因为手头总有填不完的表格，同事都戏称他“大表哥”。“减负前几乎每周都有一叠表格，卫生检查、体艺评比、书籍征订、社会事务，每一项都有上级督导，门门考核、样样重要！”张长勇说，今年直到11月中旬，只填了几张表格，各类督查评比考核，更是从40多项降到了6项。

重庆高新区通过对督查检查评比考核事项进行集中清理，明确每月只开展1次安全稳定及教育教学工作常规督查，期终1次学校办学水平督查考评。全区还重新清理各类部门、机构“进校园”并制定“白名单”，没上“白名单”的事项一律不得进校园。据高新区公共服务局局长周文扬介绍，除了减少评比考核和各类报表，高新区和其他区县还同步开发了智慧学校信息管理平台，实现数据自动收集整理和平台数据一次采集多次使用，让学校和教师“少跑路”“不跑路”。

跟踪统计数据显示，重庆各区县今年共取消由中小学校和教师填写的统计报表246项，涉及中小学校和教师的督查检查评比考核事项同比减少50%以上。

提效率提质量 重教学重学生

“教师减负，目的是让学校和教师轻装上阵，提高工作效率和育人质量。”重庆市教委副主任李劲渝说。“双减”后对学生完成作业的质量有更高要求，西南大学附中为此组织各年级统一作业设计，每个学科设立作业资源库，教师再在大方案中优化实施。全校每天都有各年级学科教研组的“日备课”时间，每月都有整合各学科的大教研活动。校长欧健认为，从与教研教学无关的繁杂事务中解脱出来，有利于学校集中集体智慧、拓展教研的广度和深度，更有利于年轻教师在团队熔炼中不断成长。

“减负”也让重庆两江新区博雅小学向“未来学校”的转型更顺畅了。校长谢晓梅说，学校希望通过信息化技术与教育教学深度融合，建设智慧校园、智慧教育，近年来先后建成了“人工智能实验室”和“智慧教学中心”，将AR技术运用于部分课堂教学。

在为教师“减负”的同时为教师“赋能”。重庆市近年来不断加强中小学教师专业发展支持服务体系建设，过去3年已累计投入市级以上教师培训经费4亿余元，培训中小学教师11万余人次。

多温暖多关爱 更安心更舒心

每天中午，重庆渝北实验小学的校园里都会响起健身操的音乐。伴随着动感的节奏，学校教师一边做手指穴位健身操，一边互相说笑打趣。手指穴位健身操是学校体育组请老中医专门为教师们编排的，通过颈、肩、腰、背、手的穴位舒展身体。

“给教师更多的关爱，能够让他们心情舒畅地面对学生。从这个角度来说，关爱教师身心健康也是教师‘减负’的重要内容。”渝北区教委主任艾道淳说。“教师既要‘减负’也要‘增乐’。”重庆大学城人民小学校长郭泽仁说，学校把提高教师的“快乐指数”作为衡量教师“减负”的标准之一，组织教师青歌会、趣味运动会、主题读书会等丰富多彩的文艺活动，缓解教师的工作压力。学校还拟定身心关爱清单，对教师开展心理健康筛查，对面临困难的教职员工给予更多关心关爱。今年以来，学校又推出“断、舍、离”计划，发动全校教师思考个人短板，确定改进目标。赵亚兰老师制定的是形体改善计划，她按照计划利用碎片时间纠正站姿和坐姿，腰酸背痛的症状明显减轻了，精神状态也比以前好多了。（本报记者 张国圣 李宏）

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