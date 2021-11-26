原标题：离开了真实的劳动 都市农场只是乡村的想象

“双减”政策实施后，孩子们如何打发周末，是不少家长思考的问题。一些商家打着寓教于乐的“研学”旗号，推出了“都市农场”。不久前的一个周末，我就带孩子去了附近一家都市农场游玩。

基本门票是26元，进去后有一些免费的体验项目，如参观果蔬、戏水、玩沙、滚铁环、踩高跷、打陀螺等，更多的是“涉农”收费项目，比如割谷、种菜、摘瓜、捉鱼、撸兔等，一次15-30元不等，要是多“学”上几个项目，费用还是不低的。尽管家长乐意掏钱，但孩子真的能从中有所收获吗？

都市农场当然不是“正在生产”的农场。小小的农场，我看到了不同季节生长的果蔬，它们奇迹般地出现在我面前。时令蔬菜的生长特征与规律，在这里似乎失效。都市农场的“生产”更多的是把各种乡村景观机械地移植过来，然后进行生硬拼贴，作为一种都市生活里的“稀罕”商品进行售卖。

以典型的农事——“割谷”为例，经过商业化演绎后，俨然成为打卡与摆拍的道具。在稻田里，映入我眼帘最多的是年轻父母给拿着塑料镰刀的孩子拍照，伴随着“笑一个”“看妈妈这里”“头再抬高一点”等指示。不言而喻，“割谷”更多的是为了满足家长或孩子们对乡村生产方式的想象。

都市农场里的“割谷”与农民的割谷相距甚远。农民的割谷不是单一的生产环节，耙田、播种、施肥、除草、收割、打谷、晒谷、碾米，环环相扣。兢兢业业，才有收获。割谷割谷，应该是古诗里写的：锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。而在都市农场里，孩子根本体验不到这样的艰辛。

当我给儿子详细讲解田里的稻谷怎样变成餐桌上的米饭时，儿子起身摸了摸身边的米粒，好奇地问：“老爸，这里的很多稻谷都是扁扁的空壳，这种稻谷能够碾出大米吗？”我一看，果真如儿子所言，我竟然一时语塞，不知如何应答。

城里孩子对农业知识与乡村文化知之甚少，这对他们而言是一种重大的知识缺憾。于是，商家热衷于生产与制造各种具有“乡愁”功能的产品，试图弥补上述缺憾。问题是，如雨后春笋般兴起的都市农场具备这种功能吗？我持质疑态度。

目前，都市农场的主要功能是提供体验，而非提供真实的劳动场景与乡村生产方式。这些机械移植与组合出来的“农产品”非真实的农产品，而是打着农业文化与自然教育旗号的赝品。相比农业与生俱来的生产性功能，其消费性功能被高度重视，即孩子们看到了作为结果的商品就好了，作为农产品的生产与制造过程，不重要，也没有太多人关心。

家长带孩子在家门口就可以体验都市农场，固然省了很多时间和精力，但这是“乡愁”正确的打开方式吗？不去农村走一走，不深入田间地头，不和农民伯伯聊天谈心，怎么感受农村的生产与生活方式？怎么科学认识与理解乡村及乡村文化？

真正的文化，从来就不是匆匆体验能够得到的，而需要用全身心感知与品味；正确的文化打开方式，一定得倚靠长时间深入体察，而不是一蹴而就或走马观花式地消费。（姚华松）

(责编：温璐、李依环)