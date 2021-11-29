原标题：党史成为2022年国考考查重点

昨日，2022年国家公务员考试笔试在全国30个地区考点同时举行，超200万名考生为3万余个公务员岗展开了激烈的角逐。今年的国考，多地要求持48小时内核酸检测阴性证明方可入场。而抗击疫情、脱贫攻坚、环境治理等时事热点均出现在上午的行测题中，同时，对党史的考查更是“重头戏”。

现场

考生出示核酸报告方可入场

昨日7时30分左右，北京青年报记者在通州梨园中学考点看到，已经有不少考生等候在门外。不到8点，现场工作人员就开始忙碌起来，不停地喊话考生扫码登记、出示核酸证明以及准考证、身份证。考生们也都自觉按照要求，戴着口罩，拿出手机扫描旁边的北京健康宝二维码，向工作人员展示“未见异常”的界面，并出示自己的身份证以及核酸检测报告。

值得一提的是，此次国考的防疫要求十分严格，北京考区考生需要提前申领北京健康宝，考试当天经现场测量体温正常，且持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告方可进入考点；提供的检测报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。“我跟同学们都是算好了时间，提前预约核酸检测，26日10点做的采样，昨天有了报告结果。”考生小吕表示。

采访中北青报记者发现，考生们为参加此次国考做了充足的准备。“我们宿舍6个人中有4个报了国考，大家都是很认真地在复习，也算是积累经验吧，毕竟接下来还有京考和省考。”考生小梁说。

据了解，此次国考共有16745个职位招录31242人，相较于上年增加5516人，扩招21.4%，招录人数近年来首次突破3万，对考生来说属于利好消息。扩招也直接带来了报名人数的激增，国考报名再度迎来高峰。根据国家公务员局公布的数据，此次国考共有212.3万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为68:1。

华图教育公考辅导专家刘有珍分析：“在近十年资审通过人数统计中不难发现，国考热度持续升温，今年首次突破200万人大关，68:1的平均竞争比也体现出今年国考录用难度之大不容小觑。”

试题

行测考试“张桂梅”入考题

昨日上午11时，行政能力测试考试结束，考生们陆续走出考场。北青报记者随机采访了几名考生，他们均表示试题难度不大，但题量较多，好几名考生表示试题没有做完。

很多考生也表示，能明显感觉到此次国考很注重考查考生对时事政治、科技热点的掌握情况，试卷的常识判断部分几乎都是时事热点，习近平总书记“七一”讲话、新冠疫苗、“天问一号”等均出现在考题当中。最让考生们印象深刻的则是几位“七一勋章”获得者的事迹进入了国考考题，其中就包括云南省丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长张桂梅。

中公教育专家指出，今年国考继续深入推进分级分类考试，做出重大调整，变更为中央机关及省级直属机构综合管理职位，市（地）级及以下直属机构综合管理职位和行政执法类职位三类，行测题量分别为135题、130题、130题，从具体题型的分布看与去年基本吻合，行政执法类则趋近于市地级的考法设置。

华图教育公务员考试研究院表示，与往年相比，今年国考第一大亮点就是关于党史的考查题目数量多，建党100周年大会讲话、党成立百年的宝贵经验、党的全国代表大会的重大成果成就等都出现在题目中。同时，出题和考查方式更加综合，从题目背景来看，侧重考查用习近平新时代中国特色社会主义思想分析和解决问题的能力，突出政治素养是考试的基本要求，对考生的政治素养提出了更高的要求。

此外，多个题型的题目背景紧密结合当下热点话题，比如数量关系题中出现新冠疫苗接种情况；常识判断题中出现乡村振兴、数据安全、毛乌素沙漠正在消失等内容，考试试题选材更加贴近时代主题。

申论考试新增行政执法类试卷

昨日下午进行的申论考试，试卷从“两类”变为“三类”，新增了行政执法类职位试卷。

据多名考生回忆，副省级试卷围绕着“今天的思维和播种，决定了我们未来的收获”的主题，格局大气，发人深思，直接把考生带入了深入的思考中；市(地)级试卷围绕着“‘融合’和‘融活’”强调万物在融合中发展变化，选题务实贴近实际；而行政执法试卷的“首秀”则围绕着“法治促进治理”的主题，紧贴法治热点；同时最后一题并非考查大作文，而是要写一篇800字到1000字的公开信。

华图教育公务员考试研究院表示，“创新、未来”是整个2022年国考省部级申论试卷的主基调，大作文直接把创新未来推向高潮：未来要收获什么样的果实，取决于今天的思维有了怎样的创新和播撒下了怎样的种子。虽然小题很具体，大作文题干、材料很抽象，但是整体来看，都在围绕“创新、未来”展开，当下重点领域的创新，能收获未来更好的发展。

专家指出，此次申论科目副省级、市地级基本没什么变化，而行政执法卷成最大变量，“呈现的最大特点是更偏重对于实务的考查，比如第一题让简述‘N市积极落实惠企……的做法及成效’；第三题让提‘工作建议’；第四题让围绕‘严执法 优服务 促发展’写应用文；第五题让‘以G市市场监管局的名义撰写一封公开信’。”（记者 解丽 刘畅）

(责编：张志翔(实习生)、李依环)