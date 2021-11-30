人民网北京11月30日电 （记者孙竞）11月29日，教育部发布公告，在前两批遴选建设199个基础学科拔尖学生培养基地的基础上，确定了基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（2021年度）名单。

记者注意到，此次共有51所高校的89个基地入选。其中，北京大学共有6个基地入选，数量位居第一。华东师范大学、天津大学、中山大学有4个基地入选，并列第二；大连理工大学、东南大学、山东大学、浙江大学均有3个基地入选，并列第三。

记者从教育部获悉，教育部于2019年启动了“六卓越一拔尖”计划2.0建设项目，分年度在不同领域建设一批基础学科拔尖学生培养基地，建立健全符合不同领域基础学科拔尖学生重点培养的体制机制，引导优秀学生投身基础科学研究。至此，基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单已全部公布，三批共计288个基地获批。

教育部高等教育司负责人此前表示，基础学科拔尖学生培养计划2.0的实施范围从拔尖计划1.0的纯理拓展到大理、大文、大医，包括数学、物理学、力学、化学、生物科学、计算机科学、天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、心理学、哲学、经济学、中国语言文学、历史学、基础医学、基础药学、中药学等20个类别。

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