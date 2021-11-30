原标题：“双碳”来了，高等教育如何发力

日前，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），为未来做好碳达峰碳中和工作给出了清晰思路。《意见》明确要求，建设碳达峰、碳中和人才体系，鼓励高等学校增设碳达峰、碳中和相关学科专业。

“双碳”人才体系如何构建？相关学科专业又该如何建设、发展？对此，记者专访了北京大学能源研究院副院长、教授杨雷。

培养“双碳”人才：“科学素养、创新意识、跨界能力”

记者：未来，社会对“双碳”人才的需求旺盛。在你看来，什么是符合国家需求的“双碳”人才？

杨雷：符合国家需求的“双碳”人才，首先要对“双碳”有深入理解，“双碳”不仅是科学技术、经济发展的范畴，而且是涉及整个社会的升级转型，也涉及每个人的生活，对全球的政治经济版图都将产生巨大影响的一个进程。这需要“双碳”人才有开阔的视野。

记者：“双碳”人才应该具备哪些素质？

杨雷：“双碳”人才应该具备扎实的基础科学素养。“双碳”转型是基于科技革命的推动，必须立足于科学技术，才能实现可持续发展。在“双碳”过程中，也需要去伪存真，不断甄别可行的技术和模式，这需要扎实的基础科学素养。

同时，“双碳”人才需要有创新意识。“双碳”是一项全新的事业，有别于以往的技术革命，更加强调以人为本的低碳化和可持续发展，最终实现人与自然的和谐发展，这需要打破以往的思路框限，要有强烈的创新意识。

此外，“双碳”人才需要更多跨界的能力，“双碳”将打破行业界限，需要有跨界创新的能力，在学校教育方面也需要更多的交叉学科建设。

搭建人才体系：更多体现“综合创新”概念

记者：对于“双碳”工作，多地高校已有具体行动——围绕“双碳”陆续成立相关学院，为人才培养打下坚实基础。长远来看，搭建适宜的“双碳”人才体系，需要考虑哪些因素？

杨雷：客观来说，需要考虑的因素很多。目前，各所高校也在不断尝试，并摸索出适合自己已有基础的道路，总体应该是因地制宜的，而不是千篇一律。

一是要更加体现综合性，不是基于现有的哪个学科，而是要更多体现“综合创新”的概念，要在已有学科基础上，进行更多整合。

二是要有更强的针对性，如新能源发展的相关技术和学科需要加强，而包括循环经济、碳汇、国际政治经济等方面的体系，也同样需要加强。

三是师资上要体现多学科协同，一个学院很难具有“双碳”需要的全部学科内容，这样就要打破原有教学体系，实现合力。

四是完善已有学科设置，鉴于目前很少有碳中和的学科方向，因此，高校需要在已有基础上进行完善，将一些相近的学科调整或升级，搭建适合“双碳”发展的学科。

增设学科专业：“需求导向、交叉创新、软硬结合”

记者：高校增设碳达峰、碳中和相关学科专业是大势所趋。教育部也发文明确，建设一批国家级碳中和相关一流本科专业。那么，在建设学科专业时，需要注意哪些可能出现的问题？又该如何解决？

杨雷：在建设学科专业时可能存在的问题有：与实践结合不紧密、教材和师资力量跟不上、定位不清晰等。因此，相关“双碳”学科的建设，要明确“需求导向、交叉创新、软硬结合”等宗旨，有针对性地结合自身特点开展学科建设。

在需求导向上，不能空泛地停留在碳中和这一宏大叙事上，而是要能够解决碳中和中遇到的问题，要在已有学科基础上优化升级，做经世致用的学问，解决实实在在的需求。

从交叉创新方面，应该强化交叉学科建设。这不仅包括理工科之间的学科交叉，也要注重文科、管理、经济与理工科的交叉。需要强调的是，这样的交叉不能失之于空泛，而是要基于现实需求。

软硬结合则是指，建设学科专业不仅要有理工科的“硬”科研课程，也要有经济社会等方面的“软”课程。在“双碳”人才培养过程中，我们一定要关注学生人文素养与精神的提升，而不仅仅只聚焦于解决眼前的现实需求。可以说，要知其然更要知其所以然，才能走得更远。

（本报记者 晋浩天）

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