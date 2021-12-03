原标题：学生普遍将努力作为成功的首要因素

教育部基础教育质量监测中心日前发布了《2020年国家义务教育质量监测——德育状况监测结果报告》和《2020年国家义务教育质量监测——科学学习质量监测结果报告》。报告客观呈现了我国义务教育阶段学生德育发展状况、科学学习质量状况，分析了影响相关学科领域教育质量的关键因素，回应了教育热点难点问题。

此次监测在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6535所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试（受新冠肺炎疫情影响，2020年监测现场测试时间由5月底调整为9月底，实际监测对象为五、九年级的学生，监测内容仍为四、八年级内容），对6000名中小学校长，近8万名班主任、学科教师开展了问卷调查。

德育状况监测结果显示，学生普遍具有积极的人生价值观，将“个人努力”作为成功的首要因素。超过85%的四、八年级学生在勤劳节约、诚实守信、团结友善、遵守公德方面的日常行为规范较好，均比2017年上一轮德育监测有所提升。

八成以上四、八年级学生喜欢上道德与法治课，超过95%的四、八年级学生报告学校开展过各种形式的德育活动。学校道德与法治教师数量大体能满足教学需求。

家庭、学校、社会协同育人有待深入，88.5%的四年级学生和78%的八年级学生对自己和家长的关系感到满意，四、八年级学生认为家长最关注的是自己学习情况，最希望家长关注的是自己身体健康、兴趣爱好和特长。

本次监测通过学生问卷测查了学生与家长的相处方式和亲子关系。88.5%的四年级学生、78.0%的八年级学生报告“我对我和家长的关系感到满意”。

科学学习质量监测结果显示，四、八年级学生科学学业表现达到中等及以上水平的比例分别为80%、79.5%。四年级学生科学学习兴趣高或较高的比例为86%，学习自信心高或较高的比例为68.6%。八年级学生物理、生物、地理学习兴趣高或较高的比例分别为82.3%、80.9%、71.1%，学习自信心高或较高的比例分别为45.1%、62%、53.1%。

学生科学学习兴趣较高，但科学学习自信心有待提高，科学学习方法有待改进。监测结果显示，四年级学生科学学习兴趣高或较高的比例为86.0%；八年级学生物理、生物、地理学习兴趣高或较高的比例分别为82.3%、80.9%、71.1%，较2017年上一轮科学监测均有所提高。

近二成的八年级学生期望长大以后从事科学相关职业。全国有18.8%的八年级学生期望长大以后从事科学职业。其中，5.7%的学生期望成为科学和工程专业人员，10.5%的学生期望成为卫生专业人员，2.3%的学生期望成为信息和通信技术专业人员，0.3%的学生期望成为科学技术人员和助理专业人员。

科学教师的教学行为改善明显，探究教学水平高的科学教师比例比2017年上一轮科学监测大幅提高。九成以上中小学校均配备了实验室、仪器设备、实验耗材等科学实验教学资源，但部分资源使用率有待提高。2020年上半年，虽受疫情影响，超过九成的中小学仍完成了常规教学任务。（记者 靳晓燕）

(责编：温璐、熊旭)