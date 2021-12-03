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“冬日图书馆排长队”的烦恼能否少一些

2021年12月03日09:54 | 来源：中国青年报
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原标题：“冬日图书馆排长队”的烦恼能否少一些

考研、期末、四六级临近，又到了一年中大学生最忙碌充实的季节。随之而来的，则是屡屡被媒体报道的“冬日图书馆排长队”新闻：河南洛阳一高校图书馆前排起长队，学生在等待图书馆开门的间隙背书；杭州某高校，早上天蒙蒙亮，图书馆前已经排起长龙；辽宁大四学生拍摄去图书馆占座的过程，引发广大网友共鸣……

在寒风凛冽的冬日里，天蒙蒙亮就在图书馆外排长队，其滋味可想而知。排队大学生的毅力与勤奋好学令人动容，也和那些迟到、旷课的同学形成了鲜明反差。

然而，在动容、钦佩之余，是否还有问题值得反思呢？学习氛围好并不需要图书馆前的长队证明，学校更应该做的，是让学生少些无谓的时间消耗与生理考验，为他们创造更加便捷、人性化的学习环境与条件。

在“前数字化时代”，由于没有相关技术、硬件作支撑，学生只能提前排队占位。如今，高校图书馆基本实现了数字化，图书的借阅归还、典籍资料的查找、入馆次数记录、借阅排行等，都可通过线上实现。可是，在图书馆预约系统的开发、使用和维护上，很多高校还不够上心。

高校图书馆系统早已有较为成熟的技术支持，无论是在学生预约进馆，还是防止约而不用、长时间离座等问题上，都能够提供完善的解决方案。这样一套系统既可提高图书馆的管理效率，也能让同学们免去线下排队的烦恼。对此，高校还需多换位思考，秉持以学生为本的理念，在预约系统的引进上快马加鞭，把寒冷、拼时间的线下排队转换成便捷、拼手速的线上预约，让大家可以更加从容地安排时间。

未来，希望在更加合理的制度安排下，勤奋的学生们不必再在图书馆外虚耗时间。（记者 夏熊飞 ）

(责编：张若琳(实习生)、温璐)

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