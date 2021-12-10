原标题：部分大学生“自我药疗”潜藏健康风险

20岁的章子航已经有两年没进过医院了。这名就读于武汉一所重点高校的大三本科生自诩“懂养生、铁打的一代”：平时有点小病小痛，要么自己买点药，要么直接“扛过去”。

现如今，随着网络化带来的便利化，不少大学生出现健康问题后，第一时间想到的不是去校医院或校外医院就诊，而是打开手机上网查询病症，然后通过外卖下单买药。“自我药疗”在年轻人中日趋流行的同时，有专家警示，这种不安全的用药方式或致严重的健康损害。

那些对“自疗”十分自信的年轻人

21岁的林可欣是湖北大学学生，租住在学校附近。一天晚上，她有些虚弱地从房间走了出来，一只手敲了敲合租室友、同班同学秦瑶的门：“瑶瑶，你有感冒药吗？”另一只手用手机在外卖软件上查看附近的药店。

“有！你要哪种？”室友打开门，从柜子里翻出10多种药摆成一排，消炎的、退烧的、止泻的、止疼的，应有尽有。

一时间，林可欣花了眼，不知该选哪种，随手拿起一瓶阿莫西林，“就这个吧”。对于林可欣来说，平时有个头痛脑热，“都是小事儿”，靠自己或室友就能解决。如果不是因为嗓子疼得快失声了，她“可能连药都不会吃”。

20岁的小朱就读于一所艺术类高校，今年读大三。因为从小和奶奶一起看央视一档健康节目，小朱掌握了许多养生小窍门，她对“自疗”技术十分自信。

高二那年，小朱参加艺术集训前突然发烧，但当天下午有她最喜欢的表演课，如果去医院肯定会错过。上午，小朱决定在房间进行一套“自疗大法”：先喝两包板蓝根冲剂，再泡上一大杯黑糖生姜茶喝下，让身体暖和起来；紧接着利用花洒水柱按摩后背的穴位半小时，然后盖上被子大睡一觉。

一番操作完毕，待小朱醒来，“意识已清醒许多，浑身轻松”，下午顺利上课。

如今，上了大学的小朱仍热衷于自己的“养生术”：保温杯里泡人参枸杞，即使在三伏天睡前也会用一个高度与小腿齐平的桶泡脚，时常自己艾灸、拔罐……她曾骄傲地对室友称“跟着我养生，压根儿不用去医院”。

记者注意到，早在2018年，《药物流行病学杂志》刊发的《北京市某高校大学生自我药疗行为及其影响因素调查》论文显示，受访大学生在感到身体不适后，采取“自我药疗”的比例达到78.7%。

致命的“经验”和“想当然”

不过，曾经的“自疗高手”，也有“翻车”时刻。

2020年9月底的一天，武汉突然断崖式降温，坚持“春捂秋冻”的小朱并没有和室友一样增添衣物。在学校奔波了一天，晚上她回到宿舍连打了好几个喷嚏。她并没放在心上，认为只是鼻炎犯了。

第二天一早，小朱感到身体有些软绵绵的，额头发热。她翻了翻药箱，退烧药已过期，便喝了两包板蓝根冲剂就去上课了。

在小朱印象中，以前有点轻微感冒，板蓝根冲剂基本可以解决。但她并不清楚，板蓝根是治疗外感风热的药品，不适用于风寒感冒者。

又过了一天，小朱起床感觉眼前一黑、浑身乏力，她来到校医院想开点药。还没进门，红外线测温仪发出警报声。遵循疫情期间管理规定，小朱由专人送往校外医院。历经核酸、脑CT和血清等系列检测，5小时后小朱才打上退烧针。

有学生甚至为此付出了生命代价。

据报道，2018年，就读于南京一所高校的研究生小张高热7天伴腹泻5天后，才前往医院就诊。血液检查提示其全身肌肉正在溶解，严重凝血功能障碍、多脏器功能衰竭。

原来，生病后小张去药店买了多种感冒药混合服用，且自行加大剂量。然而，生病前，小张因赶课题经常熬夜，身体处于亚健康状态，中成感冒药多含“对乙酰氨基酚”，过量服用等多重因素作用下，导致其中毒性肌溶解和肝肾衰竭。

一些对外宣称的“功能性”药品也是滥用的重灾区。

20岁的杨小米是一所艺术类高校表演专业的学生，去年期末前一个月，她得知期末考核中形体占比较大，为了尽快减肥，她通过微商下单了两盒宣称“纯中药燃脂、不节食不运动不反弹”的“减肥糖果”。

但服用后，她感到心跳加速、恶心想吐、口干舌燥，晚上还失眠。微商反馈“是正常反应，说明在燃脂”，她便咬牙坚持。

接下来5天，杨小米持续流虚汗、恶心想吐。她前往医院同时打电话向市场监管部门投诉。经检验，该“糖果”所含西布曲明剂量严重超标，对健康危害极大。

2019年，第72届世界卫生大会报告曾指出：用药错误是医疗卫生系统中损伤和可避免伤害的主要原因。

“在药物治疗过程中，如出现与治疗目的无关的反应，都应想到有没有药物不良反应的可能。但非专业人士常常难以自我判断，需要多咨询医生或药师。”华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部副主任药师汪震表示。

专家建议加大用药安全宣传

最近，记者对50名湖北高校学生进行问卷调查，结果显示，在身体不适时，只有28%的受访者会去医院诊治，48%的受访者会根据经验自行用药，还有24%的受访者选择“多喝热水，扛过去”。

在汪震看来，“自我药疗”背后的隐患，不得不防。他表示，当下常见这几种用药不当行为：相信所谓的祖传药方或是土方子，结果带来副作用，耽误治疗；感冒药联用不当，如将酚麻美敏片和对乙酰氨基酚联合使用；酒后吃药，比如头孢类药物、甲硝唑类药物，“这一点在大学生群体中相对多见，有的年轻人饮酒之后容易忘记这一常识，造成危险。”

另外，出于赌气心理或身患抑郁症等，部分年轻人有意服用过量或有毒药物。汪震曾接诊过为情所困口服农药的女大学生，“病情危重”。

“应加大用药安全宣传力度，在使用药品时遵医嘱或仔细阅读说明书。一些药品说明书字体较小，排版不利于阅读，也需改善。”汪震建议。

华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部主任刘东建议，患者在就医时应带上所有正在使用的药品，询问药品使用方式、服用方法、注意事项，以便安全高效地处理病情。

改善高校医疗环境同样刻不容缓。记者采访了解到，一些高校学生对校医院的平均满意度不高，影响因素主要在医师专业性、设备资源、接诊态度等方面。

“其实我们也有难处。”武汉一所“双一流”高校校医院主管护师认为，一些高校往往将大量资金投入教学相关的硬件设施，对医疗卫生服务的投入很少，一些校医院在学校面临“被边缘化”趋势，导致医疗设施缺乏、部分医师专业水准有待提升。

“高校为没有收入的大学生建立专业度较高、价格低廉、方便快捷的医疗服务十分必要。”这名主管护师认为，要解决这些问题，需要地方政府、高校和校医院同心协力。比如，加快对高校医院医疗专业技术人员管理的改革，争取政府与社会对高校社区医院加大投资，让高校医院有能力提供更优质的医疗资源，从而更好地为师生提供高效的医疗卫生服务。

（文中受访学生为化名）

朱可芯 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

(责编：郝孟佳、熊旭)