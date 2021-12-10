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北京送出高校“就业政策包” 为每名困难毕业生至少推荐5个岗位

2021年12月10日08:56 | 来源：中国青年报
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原标题：北京送出高校“就业政策包”

　　9日，北京市教委、人力资源和社会保障局联合召开2022届北京高校毕业生就业创业工作视频会议。据悉，2022年北京地区高校毕业生预计达26.8万人，比去年增加1.6万人。北京市推出“政策包”支持高校毕业生就业创业，针对困难毕业生“一生一策”，为每人推荐不少于5个岗位。

　　为让毕业生更加充分、更高质量就业创业，北京将在供需匹配上下功夫，重点分析人才市场需求、市场发展方向、毕业生毕业意向等，引导大学生合理规划个人职业生涯；搭建实践平台，加大岗位供给，主动联系40家高校毕业生职场体验基地，走访用人单位，整合需求信息和岗位信息；提升实名制、进校园、线上招聘服务，提供不断线全方位就业服务；不断强化岗位挖潜，重点抓好“六个一批”，即拓宽事业单位招录一批，拓宽国有企业招聘一批，拓宽基层项目招募一批，拓宽应征入伍一批，拓宽就业见习留用一批，拓宽创业带动就业一批；同时，落实好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等政策性岗位招录工作。

　　北京市将针对困难毕业生建立工作台账，实行“一生一策”动态管理，为每名毕业生推荐不少于5个岗位信息。通过锚定一个目标、完善一本台账、落实一个举措，确保对有就业意愿的困难家庭毕业生100%实现帮扶。（中青报·中青网记者 张艺）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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