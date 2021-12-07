原标题：让农村娃从“有书读”到“读好书”

近日，广西壮族自治区钦州市首个“希望阅读室”揭牌仪式在灵山县丰塘镇平岭小学举行。

今年全区获得“希望阅读”立项学校15所、“广西青空间”19个，平岭小学是钦州市唯一一所立项学校。该项目通过配备硬件和图书，设立阅读室、阅读长廊、阅读角等，开展阅读公益服务，将阅读资源下沉至乡村小学，畅通乡村小学阅读的“最后一公里”。

为深入学习贯彻习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，贯彻落实党和政府关于全民阅读工作的重要部署，聚焦希望工程为党育人根本任务，2021年4月，团广西区委、广西青少年发展基金会推出“希望阅读”公益项目，通过加大阅读内容引领、创新“希望阅读”方式、建立阅读服务体系，突出希望工程的育人功能，已为全区8万多名农村青少年提供阅读服务，有效赋能基层团组织，延展共青团工作手臂，为农村青少年提供新助力，播种新希望。

加大阅读内容引领 创新多元阅读方式

为庆祝中国共产党成立100周年，“希望阅读”以“书香飘八桂·阅读颂党恩”为主题，广泛组织青少年开展党史学习教育，重点阅读习近平新时代中国特色社会主义思想读物和中共党史主题出版物。结合党史学习教育要求和青少年阅读特点，向广大青少年推荐《习近平的七年知青岁月》《习近平与大学生朋友们》《写给青少年的党史》《红色传奇》《红色家书》《湘江1934·向死而生》等图书，勉励广大青少年在阅读中传承红色基因、坚定理想信念、汲取前进力量，让学生们了解党的光辉历史、感悟党的初心使命，努力成长为社会主义建设者和接班人。

“希望阅读”公益项目通过推出“阅读伙伴”“‘书’送希望”“悦读分享”“乐读之旅”“智慧阅读”等方式，广泛吸引青少年参与到阅读中来。面向全区百所希望小学和农村小学开展“希望学子心向党，红色基因代代传”主题宣传教育，打造“阅读希望云”微信小程序，打通线上线下参与渠道，通过云走长征路（广西段）、云观红色纪念馆、云诵红色经典、云唱红色歌曲、云讲红色故事、云悟红色精神等“希望阅读云”系列活动，丰富党史学习形式，提升阅读体验，传承红色基因，赓续红色血脉，为青少年埋下理想与信念的种子，吸引近2.6万名学生参与。

发挥团组织优势 构建“希望阅读”服务体系

深刻把握农村青少年从“有书读”到“读好书”的需求变化，今年4月项目一启动，广西青基会即动员优秀青年企业家向希望工程捐款，设立1000万元“燕子希望基金”，为农村青少年开展“希望阅读”提供资金支持。同时，通过组织化动员方式，鼓励团员、少先队员积极参与，扩大捐资额和项目覆盖面，提升“希望阅读”影响力。

“希望阅读”公益项目充分发挥团组织优势，重点在乡村振兴重点帮扶县易地扶贫安置点“广西青空间”，开展红色教育、实施心理课堂、实现微心愿、科普阅读、趣味体育、困难帮扶等常态化关爱项目，促进青少年养成良好阅读习惯，助力乡村人才振兴。

一是提供青少年心理援助服务。结合12355平台，面向农村少数民族青少年、留守儿童和孤儿提供心理健康阅读服务和教育，及时预防、发现、解决青少年心理健康问题，促进青少年身心和谐发展。二是面向青少年普及科技知识。开展以科普阅读、科技制作、科学实验为重点的科技活动，培养青少年科学兴趣、提高青少年科技创造能力，拓展青少年科学视野。三是开展青少年体育运动训练。通过乒乓球、羽毛球、篮球等知识讲座及技能训练，增加青少年体育运动的趣味性和体验感，帮助农村青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。四是凝聚力量帮扶困难青少年。整合社会资源筹集助学金，减轻困难学生学习生活经济负担，帮助他们顺利完成学业。县级共青团组织通过集中发放、入户走访等形式，将“微心愿”物品送到青少年手中，让他们深刻感受到社会主义大家庭的爱心和温暖。

打造学校阅读阵地 让书香浸润校园

学校是教育的场所，是培养人的地方。“希望阅读”公益项目在希望小学搭建保障机制，完善设施建设、统筹组织构建、建立阅读制度，打好“书香校园”建设的“组合拳”。完善项目学校图书室设施设备，打造“希望阅读室”、班级图书角、校园阅读长廊，营造温馨的读书氛围，搭建阅读展示平台，张贴师生读书摘录、阅读心得、好书推荐等。项目成立由乡（镇）团委书记、学校校长、少工委主任参与的领导小组，负责设计、规划、统筹安排学校的师生阅读活动，明确师生阅读任务，每天安排20分钟诵读、每周安排1节阅读课，确保师生阅读正常开展。项目还建立图书借阅、阅览室开放、阅读讲演等制度；落实经费保障制度，及时更新书籍、订阅师生需要的报刊；建立师生阅读评价制度，设立阅读记录单、阅读实践活动、阅读专项测试等。

组建阅读导师队伍 助力乡村青少年阅读教育

“希望阅读”公益项目的建立学校以教师为主力；“广西青空间”吸引西部计划志愿者、研支团成员广泛参与，邀请名人名家、优秀企业家等社会各界爱心人士组成热情支持的导师队伍，定期为青少年提供阅读辅导志愿服务。通过科学指导让孩子学会阅读、热爱阅读，滋养青少年阅读的生命力，用阅读的力量助力乡村教育，点亮教育之光。与此同时，扩大社会参与面，动员和组织公务员、新闻出版工作者、大学生等加入“希望阅读”推广人队伍，传播阅读理念、开展阅读推广、提供阅读指导。

阅读是帮助青少年获取知识、增长智慧的重要方式，是传承文明、提高素质的重要途径。广西青少年发展基金会将在创新进取中不断提高服务能力和公益效能，力争把“希望阅读”公益项目打造为主题鲜明、参与广泛、影响深远、极具广西特色的公益品牌，为农村青少年带来全新的阅读认知和体验，实现农村青少年从“有书读”到“读好书”的深刻转变，让更多农村青少年受益。

中青报·中青网记者 谢洋

(责编：郝孟佳、温璐)