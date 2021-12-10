原标题：男教师越来越少 如何让中小学男教师安于教学

“这两年，新来的男教师越来越少。”山东省临沭县某镇中心小学校长丁海兴说，镇上各所小学共有教师133名，其中，女教师71名，男教师62名。然而，62名男教师中大部分都是教龄30年以上的老教师，新来的年轻男教师寥寥无几。

教育部统计数据显示，2020年，我国普通小学、初中和普通高中男专任教师的比例分别为29.98%、42.20%以及45.26%，较2007年统计数据，各学段男教师的下降比例均达到10%以上，其中，小学男教师比例下降最大，降幅达到15.23%。

研究发现，男教师在中小学生性别角色认知、性格塑造乃至思维方式的养成方面具有不可替代的作用。如何吸引更多优秀男青年加入中小学教师队伍，是一个值得关注的话题。

为了追求稳定，大学美术专业出身的胡创4年前放弃了营收状况不太稳定的淘宝店，决定去学校应聘当美术教师。他顺利考入湖北省红安县的一所乡村小学，成为一名小学教师。不承想，这份工作虽然稳定，但每月的收入除去花销基本上存不下多少钱。

前不久，麦可思研究院的一项调查显示，2020届本科毕业后在公办中小学当教师的男生中，约四分之三的人对就业现状满意。对就业现状不满的，收入低(77%)和发展空间不够(50%)是最主要的两个原因。而且与从教女生相比，这两个原因的比例也明显更高，分别高出8个、6个百分点。

个人形象不错的胡创在成为教师后，有很多朋友给他介绍对象。一些相亲对象听到他是小学教师，就不太愿意见面了。

和胡创一样，同在基层工作的曾亮也成了相亲市场的“常客”。2016年毕业，2019年考编，如今27岁的曾亮已经在山东省济宁市的一个乡镇中学当了两年的物理教师。过去两年，在父母亲戚的介绍下，曾亮经历了多次相亲，但对方有时“看得上我的工作，却看不上我的工资”。

“教师这个职业封闭性太强，天天跟学生待在一起，交友面很窄，恋爱也都是靠相亲介绍。”实际上，在曾亮工作的这所乡镇中学，200多位教师中，女教师占三分之二，和曾亮年纪差不多的年轻女教师更是不在少数，但曾亮却从没想过在学校里“内部消化”。“女老师相亲的最低标准是男老师，而男老师能找到的最好结婚对象是女老师。”尽管有时用这样的玩笑话自我调侃，但对待恋爱，曾亮依然充满期待。

王一奇生活在广州，2018年他从广东省一家师范院校毕业后，通过了区教育局组织的教师招聘考试，到广州一所小学担任语文教师。第一年实习期，他的年收入加起来差不多有14万元。转正后，年收入达到了20万元，目前也正处在和女友的稳定恋爱关系中，婚恋焦虑、经济压力，这些对他来说都不是问题。

“但工作太没挑战性。”每天重复“a、o、e”的简单教学，让他很快产生了职业倦怠。

每天下班后，王一奇都留出两小时用来准备公务员考试，从去年至今，他总共参加了一次国考，两次广东省考。

记者在采访中了解到，不少师范生也在筹划着教师之外的职业发展路径。

陈丰目前是山东师范大学的大三学生，学习教育学专业的他，并没有把教师作为自己的第一就业目标。大学期间，他辅修了汉语言文学专业，目前，他正打算读研，深入学习美学专业。在陈丰的规划中，未来他的理想工作是记者、编辑或编剧。

进入学校的第二年，展现出工作能力的胡创，迅速被领导“盯上”。二年级班主任、数学教师、政教处副主任，他身兼数职，教学和行政两手抓。白天上课，上课之余处理行政工作，晚上还要批改作业到10点。

国家特约教育督导员、广西壮族自治区政府督学撒忠民说，男女教师各有特点，不能互相取代。一般来说，女教师更温柔、更有耐心，而男教师更理智、批判性思维更强、视野更开阔。男教师在学生成长过程中的陪伴和教育，除了有利于学生养成阳刚的性格外，对学生创新能力、批判精神和理性思维的培养也会起到不可或缺的关键性作用。男教师比例降低的问题应得到更多重视。

山东师范大学教育学部讲师崔春龙建议，要使更多优秀男青年加入教师队伍，应提高教师的职业声望，增加教师的薪酬待遇，使更多的男教师能够安于教学，并能够长期从教。同时，教育主管部门和师范院校要采取措施为教育发展提供人才储备力量。

撒忠民建议相关部门从职称评定、教育评价奖励等方面，出台更多的政策，提升教师队伍的成就感，在全社会形成敬仰老师、崇文重教的氛围，这样才能吸引更多优秀的男青年选择师范专业，加入教师队伍。

(应受访者要求，曾亮、王一奇、陈丰为化名)

中青报·中青网记者 谢洋 实习生 袁馨宇

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