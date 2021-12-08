人民网北京12月8日电 （孙竞、柏鑫）昨日，教育部召开新闻发布会介绍五年来贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神工作的进展情况。据了解，教育部对照中央有关文件，台账式推进落实9大类108项任务，持续推动新时代高校思政工作在实践中加强、在创新中发展。五年来，我国高校思想政治工作取得了显著成效，2021年相关调查显示，九成以上大学生对思政工作表示满意，给予了较高评价。

约95%学生对思政工作队伍表示满意

教育部介绍，5年来，不断配齐配强高校思政工作队伍，思政课教师和辅导员数量大幅增长。截至今年9月，全国高校专兼职辅导员共有21.87万人，比2017年增加了7万人，师生比达1:171。培养培训更加系统，巩固完善“部、省、校”三级培训研修体系，教育部层面每年线上培训7万余人、线下培训5000余人。5年来，共遴选产生30名最美高校辅导员和70名高校辅导员年度人物。调查显示，约95%的学生对辅导员等思政工作队伍表示满意。

高学历、年轻化成为思政课教师队伍发展新状态

教育部在此次发布会上公布，我国9万多名专职思政课教师中，49岁以下教师占77.7%，拥有研究生以上学历的占72.9%，具有高级职称的占35%。2021年，思政课专职教师中拥有博士学位的有17866人，比2016年增加8486人，增幅达89%。高学历、年轻化已成为思政课教师队伍发展新状态。

“一站式”学生社区、大数据技术赋能……多举措促进思政工作高质高效

面向新起点新征程，教育部表示，未来将不断提升新时代高校思政工作质量和水平。首先，教育部将进一步推广“一站式”学生社区综合管理模式创新，扩大试点范围，今年达到100所试点高校，2022年建设1000所试点高校，2023年力争实现全覆盖。另外，积极探索大数据技术赋能精准思政工作，运用大数据分析找准工作切入点，联通学生资助、心理健康教育、学业辅导等工作形成系统解决方案，切实推动精准思政落地落实。

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