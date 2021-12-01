人民网北京12月1日电 （记者孙竞、李依环）为推进新时代语言文字事业改革发展，国务院办公厅日前印发《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》（以下简称《意见》）。教育部、国家语委负责人就《意见》有关问题回答了记者提问。

教育部、国家语委负责人表示，这是新中国成立以来第一次以国办名义下发的全面加强新时代语言文字工作的指导性文件，对当前和今后一个时期的语言文字工作作出了全面系统部署，提出了全面加强新时代语言文字工作的5项任务和15项重点举措。

其中，5项任务包括坚定不移推广普及国家通用语言文字、加快推进语言文字基础能力建设、切实增强国家语言文字服务能力、积极推进中华优秀语言文化传承发展、大力提升中文国际地位和影响力。15项重点举措包括大力提高国家通用语言文字普及程度、全面加强民族地区国家通用语言文字教育、提升国民语言文字应用能力、加强语言文字规范化标准化建设、推动语言文字信息技术创新发展。

在主要目标设计上，该负责人介绍，《意见》提出了到2025年和到2035年两个时间段的目标。其中，到2025年的目标是：普通话在全国普及率达到85%，语言文字规范化、标准化、信息化水平进一步提高，语言文字科技水平和创新能力明显提升，中华优秀语言文化得到更好传承弘扬，与人民群众需求相适应的语言服务体系更加完善。

该负责人表示，立足新时代，面对新形势，落实推进语言文字事业高质量发展的新要求，《意见》呈现较多的亮点和创新点。

在坚定不移推广普及国家通用语言文字方面，一是进一步明确推广普及国家通用语言文字是新时代语言文字工作的首要任务，提出要“牢固确立国家通用语言文字的主体地位”；二是提出了“聚焦重点、全面普及、巩固提高”的新时代推普方针，强调要聚焦民族地区、农村地区，聚焦重点人群，分类指导，精准施策，加大国家通用语言文字推广力度，不仅要达到全面普及，还要巩固普及成果，提高普及质量；三是强调学校作为国家通用语言文字教育基础阵地，要加强学校语言文字工作，全面落实国家通用语言文字作为教育教学基本用语用字的法定要求；四是强调要全面加强民族地区国家通用语言文字教育。

在加快推进语言文字基础能力建设方面，《意见》强调要不断完善语言文字规范标准体系，做好规范标准的发布实施、推广宣传、咨询服务和评测认证工作；要推动语言文字信息技术创新发展，推进语言文字融媒体应用，大力推动语言文字与人工智能、大数据、云计算等信息技术的深度融合，发挥语言文字信息技术在国家信息化、智能化建设中的基础支撑作用；要加强语言文字科学研究。

该负责人谈到，在切实增强国家语言文字服务能力方面，《意见》也提出了新的要求。一是提出要研究制定国家语言发展规划，将国家通用语言文字推广普及、语言文字规范化标准化信息化建设、民族语文教育等统一规划、统一部署。二是提出定期开展语言专项调查和语言生活状况监测，加强国家应急语言服务，建设国家语言志愿服务队伍等。

《意见》同时提出，要在大力提升中文国际地位和影响力，加强国际中文教育和服务。大力提升中文在学术领域的影响力，提倡科研成果中文首发，推动提高中文在国际组织、国际会议的使用地位和使用比例。拓展语言文字国际交流合作，推动中华经典诵读海外传播，打造交流品牌。

(责编：李依环、秦华)