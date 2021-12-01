柳伟在治疗患者。

新华社记者 陈 斌摄

柳伟（右）和患者进行心理沙盘游戏。

新华社记者 陈 斌摄

在治疗室的病床上，一位年轻的心理疾病患者仰面合眼，在一段曼妙的音乐声中，伴随着心理医生柳伟的催眠术语，缓缓入眠。

32岁的柳伟是从美国哈佛大学留学回来的海归，现担任甘肃省第二人民医院心理干预科主任。翻阅他的简历，这位年轻的海归，是不折不扣的“学霸”。

据新华社电 （记者梁军）柳伟高考后进入国内知名大学学习，然后去澳大利亚墨尔本大学读教育心理学研究生，美国哈佛大学犯罪心理学博士毕业。他陆续拿下亚洲科技论文奖、中国科技贡献奖、中国杰出贡献奖，在挑战自我的路上从未止步。

过往皆为序章。最让柳伟引以为豪的，是他自主研发的人格重塑技术，这项人格重塑技术让越来越多的抑郁症、人格分裂症、双相情感障碍、精神分裂症患者走出阴霾，迎来新生。

与普通心理治疗方式不同，他的人格重塑疗法脱离了药物的支持，重在引导患者通过与陌生人接触和情境设计，使其有全新的人生体验，置换人格状态，实现最后的人格重塑。

西北多样的极端天气，也被柳伟巧妙地运用到心理治疗中。每年三九天，他带着患者出现在祁连山极寒腹地，三伏天活动在腾格里沙漠。“极端环境会压制人的本能，激发意志力，最终帮助实现人格重塑。”他说，目前他对50位心理疾病患者使用了这种疗法，治愈率达到98%。

柳伟说，美国人格融合治疗方法虽然先进，但7个疗程治疗总费用需要1400万美元，价格高昂，他研发的人格重塑疗法可以获得相同疗效，而且治疗日程压缩为3个疗程，总费用不到2万元人民币。

在柳伟看来，不少国际先进的治疗理念与中国传统人文精神相符合，遗憾的是我们缺少提炼和总结。如日本的森田疗法核心思想是“顺其自然”，这就源自于中国传统人文哲学。“希望我们今后把老祖宗留下的东西，更好地提炼出来，通过科学论证，为广大民众服务。”柳伟说。

早在美国求学期间，柳伟就深刻地意识到，比起国外心理学的发展，我国这方面还有差距，需要更多人投身于研究创新中。

2015年，就在柳伟结束哈佛大学学业前，他听到这样一番“劝诫”：“中国西北心理卫生体系还很不完善，人们普遍对心理健康缺少认知，很多人连精神科和神经科都无法区别，这种状况短期内是难以改变的。”

这番“劝诫”，犹如一根生长的刺，深深扎在了柳伟的心里。“假设如此，我愿意做个开荒者。”柳伟说，正是这番“劝诫”，最终推动他下定决心回国，来到西北开始推动心理学研究与发展。

回国后他发现，伴随社会飞速发展，人们面对面沟通越来越少，年轻人社交活动被局限在游戏平台，在这种环境下，许多青少年出现人格缺陷，25岁以下人群自杀率逐年增高。

于是，柳伟一边探索便捷的疗法，一边走进甘肃省各中小学校，普及心理健康知识，提高青少年对心理学的认知度，呼吁他们遇到问题后及时寻求帮助。留守老人和儿童、社区服刑人员、残疾人群体，都成为他的重点援助对象。

柳伟的患者都喜欢称呼他为“师父”。“快乐是可以传染的。实际上，我的患者内心也渴望成为心理医生，去帮助更多的人修复心灵的创伤。”他说。

(责编：郝孟佳、温璐)