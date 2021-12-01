人民网北京12月1日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部办公厅日前印发了《关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，创建工作的主要目标是，经过3—5年的努力，在各省（区、市）创建一批率先实现义务教育优质均衡发展的县（市、区），带动各地加快推进县域义务教育优质均衡发展，为到2035年全面实现义务教育优质均衡发展奠定坚实基础。

《通知》提出，每省份首批可遴选推荐3—5个县（市、区），作为率先推进义务教育优质均衡发展的先行创建县（市、区）。探索义务教育优质均衡发展的实现路径和有效举措，形成一批可复制、可推广的典型经验。鼓励大胆探索实践，持续深化体制机制改革，破除制约县域义务教育优质均衡发展的制度障碍。着力提升薄弱地区、薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平。

《通知》表明，优质均衡创建工作的基本任务是树立更加科学的教育理念、实现更加全面的标准化建设、建设更高素质的教师队伍、提供更高质量的教育服务。比如，要全面解决“城镇挤、乡村弱”问题，建立学校标准化建设台账，全面实现办学条件校校达标。要科学有序推进校长教师交流轮岗，实现校际间师资均衡配置、教师队伍能力素质整体提升。要着力提高薄弱学校、乡村学校办学质量，有效破解事关群众切身利益的教育热点难点问题，社会认可度达到85%以上。

《通知》还提到了攻坚清单，从科学规划建设学校、健全均衡发展工作机制、推进师资均衡配置、强化教育教学管理、加强学生教育关爱等五个方面提出了20条具体攻坚任务要求，鼓励先行创建县（市、区）进行探索突破，有效支撑基本任务实现。

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