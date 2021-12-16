原标题：67.8%受访者表示周围很多人在“备战”考研

近年来考研的人数越来越多。2022年考研初试已经进入倒计时，你周围“备战”研究生考试的人多吗？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1157名受访者进行的一项调查显示，67.8%的受访者表示周围“备战”研究生考试的人挺多的。受访者认为，在备考/读研的过程中能够提升学历（65.6%）、认识到更多优秀的人（53.6%）、开阔眼界（52.9%）。53.7%的受访者觉得研究生学历的优势依旧很大。62.9%的受访者期待学校能够帮助学生对考研形成理性的认知。

调查中，52.5%的受访者是在读本科及以下学历学生，47.5%的受访者已就业。

53.7%受访者觉得研究生学历的优势依旧很大

本科毕业于江西省某二本院校的刘颖，一毕业就在北京一家小公司工作，“总觉得自己学历低，想要去更好的平台，必须提升学历”。当时刘颖边上班边备考，虽然很辛苦，但总算有所收获，进入了理想的学校读研。

调查中，67.8%的受访者表示周围“备战”研究生考试的人挺多的，24.6%的受访者觉得不太多，7.6%的受访者表示不了解。

中国人民大学教育学院副院长李立国说，我国高等教育普及化程度越来越高，大量的本科毕业生追求更高的学历和学位。而且受新冠肺炎疫情的影响，很多同学推迟就业或者取消出国计划报考国内的研究生，所以这两年考研人数很多。

中国石油大学（北京）研究生吕家怡在备考的过程中，感觉心态变得稳定了，不容易急躁。读研的时候感到眼界开阔了，还得到了学术上的提升。“研究生期间可以学到更多科学研究的态度和方法，自己去提出假设、论证分析、得到结论。同时由于专业特点，读研期间需要实践的科目比较多，有很多自己动手和展示的课程，实践能力有了很大提升”。

调查中，受访者认为，在备考/读研的过程中能够提升学历（65.6%）、认识到更多优秀的人（53.6%）、开阔眼界（52.9%）、得到更多发展机会（46.3%）、锻炼毅力（45.0%）、提升品格（34.1%）、取得更多学术成果（32.2%）等，14.1%的受访者觉得备考/读研的过程再次回味了一把高考的感觉。

北京某“211”高校研究生刘鑫堂感觉，在考研这个过程中真的学到了很多知识，心理承受能力更强了，面对压力能很好地处理和应对，生活上也更独立了。

正在北京读研的95后刘旭觉得，既然作出了考研的选择，就要认真备考，对自己负责，即便不能确定上岸，但为了一个目标全身心投入的过程也很棒，“同时我还感受到了坚持的力量，当时身边有很多人放弃，我坚持了下来并且成功了，所以说做任何事情都要耐得住寂寞，坚持到底就有胜利的可能”。

越来越多的人选择考研，53.7%的受访者觉得研究生学历的优势依旧很大，34.1%的受访者觉得优势越来越缩水，12.2%的受访者表示不好说。

“研究生毕业后，依然面临很激烈的竞争，为了找工作，经常跨越大半个北京城参加宣讲，却经常不能获得面试资格。因为研究生毕业的人太多了，招聘单位对学历和学校的要求会越来越高。”刘颖毕业时感受到了跟本科毕业时一样的焦虑和迷茫，“学历提升了，对目标岗位的要求也更高了，但那些岗位也在优中选优，永远有学历更高、学校更好的竞争者”。

62.9%受访者期待学校能帮助学生对考研形成理性认知

刘旭认为，考研并不一定能提升竞争力，也可能会错失在社会中锻炼的机会，同时也不能为了逃避就业竞争选择考研，找工作的压力迟早要面对。

调查中，61.6%的受访者觉得有必要不断追求学历的提升，学历越高越有竞争力，14.0%的受访者觉得没必要，学历高并不代表什么，24.4%的受访者认为要根据个人职业发展情况而定。

“研究生学历证明一个人接受了比本科、大专学生更深层次的教育，也能证明一个人的学习能力。”在备考陕西师范大学研究生的沙沙认为，现在考研人数不断增加，更多时候，我们面临的是同等学力学生的比较，想要找到心仪的工作不能只靠一张文凭，自身能力永远是最重要的。

经过了近一年的投简历、面试、实习，刘颖终于在快毕业的时候找到了一份相对满意的工作，“我不后悔读研，读书对一个人的影响是终身的。但是不读研的话可能现在的状态也不错，我读研前的那家公司，近几年发展非常好，以前的那些同事，由于进公司比较早，都已是中高层领导了”。

刘颖觉得不一定要随大流考研，有的人还考了很多次，“我也曾不顾一切投入到考研的队伍中，回过头来想想，提升学历也许不是改变现状的唯一方式。考研是一件很不容易的事情，如果一个人能够坚持下来，那他把这股劲放到其他事情上也会有所收获的”。

面对“考研热”，62.9%的受访者期待学校能够帮助学生对考研形成理性的认知，62.7%的受访者希望引导学生根据自己的个性和兴趣作出抉择，58.9%的受访者期待推进研究生人才培养机制的改革，49.9%的受访者期待建立研究生培养质量保障体系，49.5%的受访者建议鼓励学生规划好自己的职业发展方向，31.3%的受访者期待社会各行业联动起来，破除唯名校、唯学历的用人导向。

李立国说，考研可以促进学生掌握基础知识，关注学科的热点。“有些学生会紧张焦虑，担心考不上，我觉得要学会调整，就算没有考上理想学校也是很正常的，可以先就业，然后以在职身份考专业学位，也是非常合理的”。

刘颖认为，年轻人要对自己有比较清晰的规划，不能轻易被周围人影响，坚持自己，走适合自己的道路，才会越走越宽。（记者 王品芝 杨哲）

(责编：温璐、郝孟佳)