原标题：建立家庭发展支持体系 赋能儿童健康成长

近日，北京市人民政府正式印发《北京市“十四五”时期妇女儿童发展规划》（以下简称“规划”）。规划首次增加妇女与家庭建设和儿童与家庭两个领域，提出发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，建立家庭发展支持体系，赋能儿童健康成长，还首次增加了“儿童与安全”领域，全面回应儿童安全面临的新情况、新问题，呵护儿童健康成长。

北京青年报记者注意到，规划在分析本市妇女儿童事业进入新发展阶段面临的新形势、新任务基础上，聚焦与妇女发展密切相关的健康、教育、经济、决策管理、社会保障、家庭建设、环境、法律等8个领域，提出了58项主要目标和63项策略措施；聚焦与儿童发展密切相关的健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律等7个领域，提出了48项主要目标和55项策略措施。

据介绍，与“十三五”妇女儿童规划相比，规划既保持了延续性，又具有新的特点和亮点，主要体现在三个方面。

首先在领域设置上，首次增加了妇女与家庭建设和儿童与家庭两个领域，提出发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥家庭家教家风在促进儿童健康成长和基层社会治理中的重要作用，建立家庭发展支持体系，赋能儿童健康成长。首次增加了“儿童与安全”领域，全面回应儿童安全面临的新情况、新问题，呵护儿童健康成长。

其次在目标设置上，落实中央、市委新要求，推动优化生育政策和“双减”工作跟进与实施，通过提出保障孕产妇和儿童生命安全，完善出生缺陷综合防治体系，持续改善儿童营养状况，增强儿童体质健康，推进教育公平与优质教育资源供给等主要目标，并逐一进行指标量化，助力实施优化生育政策及配套支持措施的扎实落地。

最后在策略措施上，注重引导支持妇女儿童发挥主体作用，加强对女性技术技能人才的培养，支持妇女在各行各业和乡村振兴中建功立业；尊重儿童参与自身和家庭事务的权利，通过多种形式引导儿童积极参与社会实践及体验活动。关注妇女儿童健康的新情况，提出减缓妇女焦虑障碍、抑郁症患病率上升趋势，强调加强儿童心理健康服务，不断提升妇女和儿童身心健康水平。（记者 王薇）

(责编：郝孟佳、温璐)