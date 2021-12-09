原标题：北京33万初中生将享免费在线辅导

北京市教委日前发布《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》。昨天下午，北京市教委相关负责人在《计划》线上启动会上提出，在前期三个阶段试点后，北京市中学教师开放型在线辅导将实施范围拓展至全市，覆盖所有初中学生。全市646所学校33万余名学生将可在2022年1月1日起免费接受在线辅导。在线辅导学科包括语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理九门学科。辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18:00-21:00（原则上不含节假日和寒暑假）。

明年1月1日起全市初中生

可免费享受在线辅导

据悉，北京市中学教师开放型在线辅导项目，是北京市教委委托北京师范大学“未来教育”高精尖创新中心搭建平台，辅导教师将面向全市中学和教师研修机构在职在岗的中级及以上职称的教师进行招募。辅导学科包括语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理等9门学科，辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18:00-21:00（原则上不含节假日和寒暑假）。在辅导过程中，教师使用台式机或笔记本电脑并借助相应辅导工具，学生通过手机、PAD等移动终端，共同实现基于音频、图片和文本的实时在线辅导。辅导包括四种形式:“一对一实时在线辅导”“一对多实时在线辅导”“问答中心”和“微课学习”。

根据部署，北京市将在2021年12月底之前，对师生进行在线辅导计划的相关培训，并从2022年1月1日起，正式面向全市初中生开展辅导服务。全市646所学校33万余名学生将可免费接受在线辅导。

过去五年1.46万中学教师

参与在线辅导

该项目并非新事物。北京师范大学“未来教育”高精尖创新中心执行主任余胜泉介绍，项目已于2016年11月先行在通州区启动了第一阶段的试点工作；并于2018年3月开启了第二阶段，实施范围拓展至平谷区、密云区、怀柔区、延庆区和房山区；2019年10月进入第三阶段，拓展至大兴区、门头沟区和经开区，覆盖187所初中阶段学校9万余名学生。“十三五”期间，累计7万余名初中学生接受了辅导，累计辅导次数200万余次，时长30万余小时。

截至2021年7月14日，中学教师开放型在线辅导平台申报并经过审核的教师超过1.46万人，区级及以上骨干教师占比60%。“项目在前三阶段实施效果整体良好，有效实现了教师智力资源的线上流转，为8个远郊区及经开区初中生提供了与全市优秀学科教师交流的机会，扩大了优质教师资源的影响范围，一定程度上推动了区域间教育的均衡发展，成为基本公共教育服务的有益补充。结合前期对师生问卷调查和学生辅导效果追踪分析表明，师生对在线辅导的满意度均在90%以上。”余胜泉说。

开放辅导计划

将反哺区、校线下教研

“双减”工作对学生全面和个性化发展提出了新期待，在线辅导是促进教育均衡发展的有力手段，也是构建高质量教育体系的重要组成部分。与此前五年试点实施的服务不同，此次面向全市初中生推出的在线辅导在诸多方面进行了升级，优化辅导使用体验。余胜泉介绍，响应“双减”相关文件号召，基于保证辅导效果、保护学生视力等考虑，在线辅导服务平台进行辅导时间、限定连续辅导时长等一系列调整。同时，在学习资源方面，整合了两万多个资源，资源覆盖课标内所有核心知识，每个知识又分为9个层次能力发展要求进行设定。此外，系统还将会根据学生学习特点和层次推荐匹配度较高的老师。

市教委人事处相关负责同志补充到，以前是在职在岗的区级及以上骨干教师，普通教师也可以参与，但此次启动的第四阶段，对辅导教师提出更高要求，要求中级及以上职称的教师参与。“对已取得辅导资质的教师还将进行信息确认，再审核。动员招募更多符合条件的教师。”余胜泉还介绍到，根据实施情况，平台辅导教师会适时拓展到部分有资质的校外教育机构学科教师、高校或社会各界知名专家，为学生提供优质的辅导服务。

市教委相关负责人表示，市教委要求各区、学校动员符合条件的教师积极上线，鼓励学生自愿参加，辅导教师要主动提升应用信息化和人工智能手段开展教育教学的能力。下一步，开放辅导计划还将对数据进行挖掘与深度分析，通过学科辅导分析报告反哺区、校线下教研，提升学校课堂教育教学质量和作业设计质量，为学校“双减”工作提供有力支撑，为学校教育教学减量发展，提升教育效率做支撑。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、温璐)