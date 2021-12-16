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第十六届“大学生年度人物”结果公布

2021年12月16日14:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月16日电 （记者郝孟佳）由教育部、人民日报社共同指导，人民网、光明日报社教育部、《大学生》杂志、中国大学生在线联合主办的第十六届“大学生年度人物”推选展示活动，经组织推荐、通讯评审、会议终评、结果公示等环节，共遴选出马铭孜等20名“大学生年度人物”，王杰军等30名“大学生年度人物”提名奖，马康利等101名“大学生年度人物”入围奖，目前结果正式公布。

20名“大学生年度人物”来自全国各大高校不同专业，在学业与生活中践行时代使命，充分展示了当代大学生们的蓬勃风貌。他们中有参军入伍驻守祖国边疆的战士，有致力于科技创新的创业人才，有疫情期间支援武汉、石家庄的抗疫志愿者，也有积极投身党史宣传教育的博士生，还有用行动守卫百姓安全而受伤瘫痪的实习刑警……他们是：马铭孜、丹臻群佩、付玉璋、吕广仁、刘莹雪、刘梦丽、刘羲檬、刘鑫、苏正民、李蕴洲、佘军、张升校、赵明翔、施廷懋、郭亭亭、郭嘉毅、梁欢、景慧、潘远志、潘浩东。

“大学生年度人物”推选展示活动始于2006年，至今已经第十六届。一届又一届的大学生年度人物，展示了青年群体昂扬向上的精神风貌。优秀大学生们的事迹还在继续，更多有志青年也在不断涌现，榜样人物的故事将激励广大青年学生立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

 

(责编：郝孟佳、邓志慧)

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