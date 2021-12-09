常德

原标题：知网侵权判赔“垄断堡垒”如何攻破

长期从事中国经济史研究的89岁的中南财经政法大学退休教授赵德馨，1998年退休后笔耕不辍，2018年获评第二届“荆楚社科名家”荣誉称号。前段时间，老人对中国知网擅自收录他的100多篇论文打起了官司且全部胜诉，累计获赔70多万元。

赵德馨老人为此维权，值得点赞，他不仅维护了个人的合法权益，也作出了良好示范，鼓励其他权益受损的作者拿起法律武器维权。然而，个案的胜利对打破知网“知识垄断”的作用能有多大，情况似乎不容乐观。早在2008年，就有78名硕博士联合状告知网数据库侵犯学位论文著作权，其中21起获得法院判决支持。而后续维权的作者并不多，主要是忌惮知网的垄断地位，作者如果希望论文被收入知网，却起而维权，就可能遭到知网的“封杀”。

不仅是作者，不少高校在知网面前也“忍气吞声”。高校常用的中文学术数据库有知网、维普、万方等。不过，由于知网是我国唯一经国家批准正式出版博士学位论文的学术电子期刊，这让知网成了学子的“论文写作刚需”，也更具优势。近年来，知网的价格有增无减，高校却缺乏议价能力。

知网一方面高价售卖收录的文章，一方面却又涉嫌低价购买版权。知网收录的文章，一部分是来自其购买版权的期刊，一部分则直接来自原作者。对于期刊的文章，知网并不会给作者支付费用，而对于直接从原作者处收录的优秀硕士学位论文和博士学位论文，中国知网向每篇论文作者支付的酬劳也很少。

学术数据库的设立，本来应该有利于学术资源的广泛传播，既能有效保护知识产权，又能让公众便捷地获取学术资源，但从知网的所作所为来看，不仅没有充分尊重知识产权和原作者权益，还阻碍了学术资源被广泛传播，不利于满足社会对学术资源和知识的需求。

要破除知网的知识垄断，不能只靠作者“单打独斗”，更需要相关部门能够及时介入，抑制知网垄断价格，对侵犯知识产权的不法行为，要能依法予以惩治。只有相关部门、行业协会、著作权人等各方共同努力，才能攻破知网的“垄断堡垒”“侵权堡垒”，才能更好地为知识产权保驾护航。

(责编：陈雪婷(实习生)、温璐)