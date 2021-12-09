人民网北京12月9日电 （记者郝孟佳、孙竞）今天上午，北京市人民政府新闻办公室举行北京教育“双减”工作第四场新闻发布会，介绍《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》的主要内容，并解答了相关问题。

北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，义务教育体育与健康考核评价包括过程性考核与现场考试两部分，总分值70分。其中，过程性考核40分，现场考试30分。

过程性考核包括学生体质健康考核和体育与健康知识考核两部分，由北京各区组织。体质健康考核内容包括体重指数、肺活量、50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐等，考核时间是四年级、六年级、八年级第一学期，占分30分，每次10分。体育与健康知识考核为开卷机考，考核时间是八年级第二学期，占分10分。

现场考试分值仍为30分，在九年级考，考试的具体时间一般为春季4-5月。现场考试采取分类限选的方式，把内容划分了四类，设置22项考试内容（比以往增加了14项），每名同学可挑选4项。

记者了解到，现场考试的第一类项目 ，是必选的中长跑项目，包括女生800米、男生1000米2项，占8分。第二类到第四类，是可选项目，考生在每类项目中自主选择1项即可。

第二类项目，除原有的男生引体向上、女生仰卧起坐、男女生实心球3项外，新增男生双杠臂屈伸、女生斜身引体、男女生1分钟跳绳、原地纵跳摸高、立定跳远5项。第三类项目，除了原有的足球（考运球和射门）、篮球（考运球和投篮）、排球（考发球和垫球）3项外，新增乒乓球（考发球和左推右攻）、羽毛球（考发高远球和正反手挑球）2项。第四类项目，包括体操（共4项，分别为男生双杠组合、技巧组合；女生双杠组合、技巧组合），武术（共2项，包括健身长拳套路和健身南拳套路）、游泳（100米），这7项均属于新增项目。

李奕表示，针对体育中考过去一直被诟病的“现场考试应试体育倾向严重”“学生自主选择空间小”等突出问题，这次改革旨在遵循孩子成长规律，尊重孩子兴趣需求，注重科学性、基础性和公平性，考虑选择的多样性和个体的差异性。一方面增加过程性考核积累，体现中小衔接，带动和督促孩子从小坚持锻炼；适当增加分值并加大过程性考核权重，培育过程；鼓励孩子积极参与，参与就能得分，引导孩子养成锻炼习惯。另一方面扩大现场考试项目数量，平衡难度，增加实用性、兴趣度和学生获得感。

“体育与健康考核评价改革虽然看似是增加分数和考试次数，但应试和分数绝不是目的。而是以此为契机，撬动改变应试教育倾向，切实减轻学生过重负担，引导孩子形成良好的健康生活习惯。”李奕说。

根据安排，《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》从2021年公布之日施行，分年级过渡、逐步推开，直到全面推行。2021年9月1日新升入八、九年级的学生，仍沿用原体育中考政策；2021年9月1日新升入五、六、七年级的学生，按照改革方案只参加八年级过程性考核；2021年9月1日新升入三、四年级的学生，按照改革方案参加六年级、八年级过程性考核；2021年9月1日新升入一、二年级的学生，按照改革方案参加四年级、六年级、八年级过程性考核。

李奕透露，北京市已启动学生日运动量监测工作，选定东城、西城、朝阳、海淀、门头沟、大兴、怀柔7个区为试点区，组建专家团队，采取智能化的方式对学生每天的运动量进行数据分析，探索科学制定运动量、运动强度等评价指标，研究引导科学锻炼、高效锻炼、有效锻炼，避免运动伤害，避免无效运动。

“试点成熟后，我们将进一步探索单一体质健康考核和日运动量监测相结合。如果孩子每日运动量、心率等达到一定指标就可以积分，将积分纳入过程性评价，也就是说只要孩子每天都运动了，就能得分。”李奕最后表示。

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