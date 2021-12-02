原标题：本市建议考生考前14天在京备考

北京市2022年全国硕士研究生招生考试将于2021年12月25日至27日举行。北京教育考试院近日发布研考初试疫情防控须知，建议所有考生于考试前14天（12月11日前）在京备考，非必要不离京，以免受疫情影响造成不能参加考试。同时，所有社会考生和跨校参加考试的在校生均须提供本人考前48小时内核酸检测阴性报告。

根据北京教育考试院发布的《北京市2022年全国硕士研究生招生考试（初试）疫情防控考生须知》（以下简称《须知》），考生应认真阅读北京教育考试院、所在考点发布的考试公告等内容，并做好各项考试准备。凡考生未按规定要求，造成不能参加考试的，由考生本人承担责任。

北京教育考试院建议所有考生于考试前14天（12月11日前）在京备考，非必要不离京，以免受疫情影响造成不能参加考试。考生在京备考期间，应积极配合接受相关部门健康排查，避免前往人流密集的公共场所，做好个人防护。所有社会考生和跨校参加考试的在校生均须提供本人考前48小时内（12月23日（含）以后）的核酸检测阴性报告。

《须知》中提到，考生须在北京教育考试院网站（https://www.bjeea.cn）、研招网（https://yz.chsi.com.cn）或各考点网站下载《北京市2022年全国硕士研究生招生考试（初试）考生健康承诺书》，从考前第14天（12月11日（含））开始，自行进行每日体温测量、记录和健康状况监测。期间，凡出现发热（体温≥37.3℃）、咳嗽等呼吸道症状的，应及时主动向本人所在考点报告。

考生考前身体状况出现异常的，应及时到指定医疗机构诊治排查，根据排查结果，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判评估是否具备正常参加考试的条件，凡不具备正常参加考试条件的考生，安排在备用隔离考点参加考试。

考试当日，所有考生体温检测低于37.3℃，方可正常参加考试。体温异常的考生，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。仍不合格的，服从考点应急处置或安排在备用隔离考场参加考试。

考试当日，考生应适当提前到达考点，在考场内按指定位置就座。考生进入考场前须佩戴口罩，配合考点完成健康检测和身份核验等工作，进入考场后考生可自行决定是否佩戴口罩。考生不得因佩戴口罩影响入场身份识别。

对于刻意隐瞒病情或者不如实报告发热史、旅行史和接触史的考生，以及在考试疫情防控中拒不配合的人员，将按照相关法律法规予以处理。《须知》还明确，考试疫情防控措施将根据疫情形势变化适时调整，请考生密切关注北京教育考试院网站以及考点在官网、微信公众号、研招网发布的公告，及时接收考点发送的相关信息，如有疑问应主动向考点咨询。（记者 武文娟）

(责编：温璐、李依环)