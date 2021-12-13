人民网北京12月13日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，“2021年度中国媒体十大流行语”发布，包括：建党百年、2020东京奥运会、中国航天、“双碳”、疫苗接种、“双减”、北交所、“清朗”行动、疫苗援助、《生物多样性公约》。

2021年，中国共产党建党百年，百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。中国航天好戏连台，“双碳”目标引领高质量发展。北交所的成立有助于中小企业“共同富裕”。“双减”政策助力构建教育良好生态。“清朗”行动为人民群众营造文明健康的网络环境。在全球抗疫大背景下，我国有序推进疫苗接种，同时对发展中国家提供疫苗援助，兑现中国新冠疫苗作为全球公共产品的承诺；延期一年的2020东京奥运会成功举办，为奥林匹克运动发展作出重大贡献。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会提出，要秉持生态文明理念，共同构建地球生命共同体。

“2021年度中国媒体十大流行语”解读

一、建党百年

2021年，中国共产党迎来建党100周年。2021年7月1日，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行，各界代表7万余人以盛大仪式欢庆中国共产党百年华诞，习近平总书记发表重要讲话。2021年11月8日至11日，党的十九届六中全会总结建党一百年来党带领人民进行伟大奋斗所取得的伟大成就和宝贵历史经验，审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

二、2020东京奥运会

指2021年7月23日至8月8日在日本东京举行的第32届夏季奥林匹克运动会。受新冠肺炎疫情影响，本届奥运会延期一年举行，这也是历史上第一次空场举办的奥运会。2020东京奥运会参赛国家或地区总数达204个，参赛运动员共11669名。奥运会赛场充分展现了全世界运动员共克时艰、践行“更快、更高、更强、更团结”的努力。

三、中国航天

2021年中国航天事业捷报频传。1月29日，随着遥感三十一号02组卫星发射升空并进入预定轨道，中国航天发射迎来2021年开门红。4月29日，空间站“天和”核心舱进入预定轨道，中国空间站在轨组装建造全面展开。5月15日，我国首次火星探测任务“天问”一号探测器成功着陆火星。6月17日，神舟十二号载人飞船顺利升空，3位中国航天员在“天和”核心舱中生活三个月，并首次开展较长时间的出舱活动。10月14日，我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。10月16日，神舟十三号出征，3位乘组航天员开启为期6个月的飞行任务……从载人航天到探月工程，从北斗组网到火星探测，中国航天事业屡获突破、飞速发展。

四、“双碳”

“碳达峰”与“碳中和”的简缩合称。2021年3月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。10月24日，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》发布，对中国“双碳”目标进行部署。“双碳”目标是我国向世界做出的庄严承诺，彰显了中国积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路、推动全人类共同发展的坚定决心。

五、疫苗接种

开展新冠疫苗接种是控制疫情传播的有效手段。2020年12月15日，我国正式启动重点人群新冠病毒疫苗接种工作；2021年3月下旬开始，我国逐步落实全人群免费接种；2021年7月，“一老一小”新冠病毒疫苗接种工作稳步推进；2021年9月，新冠病毒疫苗“加强针”的接种工作在多地开展。当前，我国接种的总剂次和覆盖人数均居全球首位，完成新冠疫苗全程接种人数超过11亿，人群覆盖率位居全球前列。这场大规模疫苗接种工作，离不开全国人民的共同努力。

六、“双减”

指有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求切实提升学校育人水平，持续规范校外培训（包括线上培训和线下培训），有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。“双减”政策是强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长的重大举措。

七、北交所

“北京证券交易所”的简称。它是经国务院批准设立的中国第一家公司制证券交易所，于2021年9月3日注册成立，11月15日正式开市交易。2021年9月2日，习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所交易如火如荼，首批8只主题基金发行首日即受到投资者火热追捧。北交所的设立是资本市场的里程碑事件，意味着以服务中小企业为己任的新三板站上改革新起点，中国资本市场改革发展又迈出关键一步。

八、“清朗”行动

2021年2月，国家网信办开展“清朗·春节网络环境”专项行动。2021年5月，“为明星打投倒牛奶”的视频曝光后，引发舆论关注。2021年5月8日，国家网信办2021年“清朗系列”专项行动全面展开，重点任务包括“整治网上历史虚无主义”“治理算法滥用行为”“打击网络水军、流量造假、黑公关”“整治未成年人网络环境”“整治PUSH弾窗新闻信息突出问题”“规范网站账号运营”“整治网上文娱及热点排行乱象”等。此次行动的目的在于重拳整治网络违法违规问题，在全网开展“大扫除”，共同营造文明健康的网络环境。

九、疫苗援助

2021年，我国认真落实习近平主席关于让中国新冠疫苗作为全球公共产品的承诺。今年2月，中国正式加入世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。2021年2月1日，我国首批对外援助疫苗抵达巴基斯坦，此后持续向全球多国提供疫苗援助和出口。迄今为止，我国已向106个国家和4个国际组织提供了超过15亿剂疫苗。在当前全球疫苗供给紧缺的情况下，中国的疫苗援助为发展中国家送上了抗疫“利器”，也为全球抗疫带来一股春风。

十、《生物多样性公约》

2021年10月12日，《生物多样性公约》第15次缔约方大会领导人峰会在昆明以线上线下结合方式举行。习近平主席站在促进人类可持续发展和共建人类命运共同体的高度，明确提出开启人类高质量发展新征程的重大主张，郑重宣布我国将持续推进生态文明建设的务实举措。在面临新冠肺炎疫情、环境污染、气候变化、生物多样性丧失、生态系统退化等一系列困难的当下，本次会议为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径，具有重要意义。

据悉，“2021年度中国媒体十大流行语”由国家语言资源监测与研究中心发布，是基于国家语言资源监测语料库，利用语言信息处理技术，结合人工后期处理提取、筛选而获得。语料来源于2021年1月1日至2021年11月底国内15家主流报纸（包括国内的政府机关报、地方都市报和发行量较大的晚报），12个电视台和7个电台的转写语料，以及2个网络门户网站的全部文本，语料规模达10余亿字次。

(责编：郝孟佳、秦华)