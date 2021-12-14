原标题：既“公转”又“自转”如何成为可能

陕西省紫阳县洞河镇米溪教学点的老师们探讨教研教学。新华社发

河北省沧州市海兴县香坊乡北王村老师为学生讲课文。新华社发

浙江省建德市文化馆为中小学校及幼儿教师开展农民画免费技艺培训。宁文武摄/光明图片

“双减”，给教师学习和专业发展带来全新挑战。

一位老师在网络晒出他的工作日程表，从早上到校到晚上离校，在学校工作时间超出10小时。回到家里，吃完晚饭，打开电脑，准备第二天的课。在班级群完成学校布置的各项任务：调查问卷、书本费用的缴纳检查核对等。

最新的一份涵盖北京市公立学校包括小学、初中、高中3个学段的在编在岗教师，回收上千份的网上调研有效问卷，让北京教育学院副院长汤丰林陷入沉思。“这份《北京市教师学习现状与策略研究调查问卷》表明，教师学习有需求，但时间不足。”汤丰林说。

如果说“公转”意谓教师的日常工作，“自转”意谓教师独立自主性的学习。面对家长的高期盼，教师如何平衡“双减”之下的工作学习？多重挑战之下，如何激发教师学习兴趣，提高自己的思想品位、人文素养、专业能力？作为教师，既“公转”又“自转”如何成为可能？

破题之一 教师学习动力如何更有效地被激发

“双减”背景下，教师面临工学矛盾突出的问题。

调查显示，制约教师学习因素，排前三位的主要是：工作太忙，培训时间与工作安排相冲突，占82.8%；缺乏自主选择权，一是关于学习机会的选择，二是学习内容的选择，三是培训没有针对性没有效果，占比31.3%。

“教师说没有时间，肯定是一个现实问题。但是这个问题背后其实还有一个问题，就是如何调动教师积极性的问题。” 作为语文教师的张聪认为，教师工作是一个非常具有创造性的工作，教师的热情、主观能动性在其中要产生很大的作用，而不是被迫忙起来。

“我发现，最大的动力，就是以修为的姿态不断地解决自己的问题。”北京教育学院副教授李怀源通过自己的经历体悟到：一方面学历进修的经历就是自我完善的过程，另一方面，教师学习最好的场所还是在课堂。

李怀源解释，自己要给小学生上课，给新教师上课，给不同类型的语文教师上课，给研究生上课，也要到北师大跟随导师学习。在不同的课堂上，收获不同。

“教师学习是一件既简单又困难的事儿。教师学习需要有情怀，以知行合一对待生活；教师学习要有治学的态度，以融合态度对待学问；教师学习要有专业要求，以敬畏之心对待学生。”李怀源直言。

教师素质是提高学生学业成就的关键变量，而教师参与高质量的学习则是提高教师素质的最为有效的途径。

从教近30年的人大附中通州校区副校长程岚表示，自己的成长，无不与融入学校、年级、教研组、备课组、教学班等共同体以及先后加入的国内外多所高校教师组织的专业学习共同体相关。“存在于教师身边的种种学习共同体，是教师专业发展依托的直接的人际环境。这个环境中的文化氛围、价值理念、行为范式塑造的共同体文化，则为教师发展提供了强大的内生驱动能源。”

“给教师‘减负’是提升教师业务水平，让教师能够静心去做教学工作的一个基础。而这个减负首先建立在对教师团队的比较专业化的管理的基础之上。”张聪深有体会。

“如何真正发挥教师的积极性，这其实要靠学校管理者的管理思路、管理水平。管理者是不是为教师的发展提供了平台？能够促使教师自我提升？管理者是不是能够关注到那些默默付出的老师，并给予相应的尊严？管理者是不是真正在为教师服务？还是更关注自己的发展？整个学校的气场、氛围是推动教师提升的一个重要的方面。”张聪深有感触。

破题之二 教师学习成效如何转化为育人效果

作为2021年入职的一名新教师，杭州萧山区新街小学二年级语文老师莫佳菲在两个多月的工作时间里，真切地意识到了教师这两个字的神圣，尤其是在“双减”之下，做一名新时代教师肩负的责任。

“‘双减’与提质并行，减负不是减责任而是求发展，提质增效才能更好发展。”杭州萧山区新街小学校长俞雅萍告诉记者，课堂联结着教师提质与学生减负。学校以课堂教学为载体，发挥青年教师的学科专长、训练青年教师课堂把控能力、磨炼青年教师课堂教学品质，为“双减”加劲。

教学从点滴改变。“每次听课，我会认真做笔记，然后对自己的备课教案进行修改，将其他教师的优点和长处应用到我的课堂教学当中。‘双减’之下，更要提升自己的课堂教学质量，从学习中改变自己固化的教学模式，少说‘听懂了吗？’，多说‘我解释清楚了吗？’，少些‘结论’多些‘引导’，等等，让孩子成为课堂的主体，发挥孩子们的主观能动性。”莫佳菲说。

“双减”出台，树立的是“立德树人”“全面发展”，鼓励支持教师优化教学方式，切实提高学生课堂学习效率。

“‘双减’工作把抵消重复的‘体力活’减下去了，但是教师的脑力活一定要增上去。考试命题与作业设计一样，也是教师的教学基本功。我们希望通过这个维度上的考察，促动教师精进教学基本功，从源头上减少机械、重复、低效的考试和作业。”北京市教委相关负责人日前表示。

教师学习就是让老师可持续发展、终身发展，为学生的发展寻找到最优的支撑。

“当前必须要关注如何提升教师的思维能力。实践中思维的精细度、开阔度、创新度、生长度和融通度等是制约教师发展最大的瓶颈和难题之一。”华东师范大学教授李政涛认为，要改进教师的价值观教育，这对于教师的教学能力提升非常重要；拓展教师的格局和视野，格局决定结局，视野都有边界，边界像一堵墙，妨碍教师走向新的成长空间和发展世界。

“自己以前的教育经验是帮助小方孩子成长还是阻碍了学生的发展？”

“大多数情况下你是怎样克服职责倦怠的？”

“管理层的人应该改进自己的哪些无效的管理方法？”

“教师如何将自己活成一束光？”

在兰州市新区方家坡学校，学校鼓励每一位老师“教研打卡”“阅读写作打卡”。每一位老师，每天都有“学术积分”，每天都有“精彩记录”。方家坡学校党支部书记、执行校长高进儒禁不住说道：“学习、研究、实践、反思、交流、合作、共享、创新等核心词，成为了我们的热门话题。在这里，我们看到了隐形的论文、优质课、学术讲座、教材教法，我们看到了‘小方人’的反思能力。”

教师的学习一定不是程式化的、经验型的，而应该是探索型和研究型的。“学习不仅仅是个体行为，更应该是组织行为，应使学习、研究成为教师的生活当时。教师带着研究的眼光看待日常工作，意味着对习以为常的事情有着经常性的自觉思考。”高进儒说。

“碎片化的学习使思维停留在表面，思维不能深入地发展，教师如何影响学生？如果教师学习是系统的、深入的，如果教师学习实践有了很好的转化，也就有了更大的学习动力。”北京教育学院教授李雯表示，提升教师的学习能力和成效，学习成效要转化为育人的效果。

破题之三 教师支持体系如何更好地完善丰富

建构高质量的教师培训与发展体系，核心目标是通过培训激发并促进教师自主学习的动力与行动。未来教师培训变革的重点应从“推动培训”转变为“促进学习”。

教师学习需要哪些支持？

《北京市教师学习现状与策略研究调查问卷》显示：一是内容需求方面，教师非常需要的学习内容包含所教学科的教学方法、教师心理调适、基于核心素养的学科教学、学科单元教学的知识与技能、所教学科的知识与前沿理论、作业设计的知识与技能、基于个性化学习的教学知识与技能、学生行为与课堂管理、学生心理、学生评价等。二是教师所需专业支持。61.3%的教师认为应该为自身发展提供时间保障；48.9%的教师认为应提供自主选择学习活动的机会；28.8%的教师认为应提供有效的激励机制。三是从制度情境来看，专业学习共同体对教师发展产生积极影响。

在第二届教师学习与专业发展研讨会上，“开心农场”是福建教育学院校长研修部正高级教师陈曦对教师培训机构创设教师学习的期待。

陈曦解释，“开”是要有开阔的视野、开放的姿态和开明的方法，只有教师的视野打开、心胸打开、知识边界打开，教师学习才有活力，才能够向未来；“心”是呵护教师的内心，促进和支持教师终生学习和终生发展，促进和培养学生心智能力成长和提升；“农”是要有农民的心态，打造良好的培训生态，支持不同发展阶段的教师都能够有效地学习；“场”是学习发生的场域，可以是群，可以是圈，也可以是社团，要用多元的形式让老师在松散的氛围中开展聚焦主题的集中式学习。

“要给信任、给保障、给支持、给激励。”汤丰林建议。

李雯认为，从教师学习的实践落实角度，有三个很重要：一是要深化教师学习研究，系统、深入研究教师学习实践中的重点、难点和热点问题。二是要优化学习设计，无论是教师学习的项目方案还是某项具体的学习活动，从目标、内容、方法、产出、评估和资源等，都要进行严谨的设计，科学设计的前提是深入研究，没有深入研究做支撑，仅仅在技术层面做设计远远不够。三是要建构教师学习的评价体系，通过评价让教师作为学习者真正看到学习的过程轨迹和最终产出。

（本报记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、温璐)