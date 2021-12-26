原标题：脱贫攻坚、六中全会入考研政治题

2022年全国硕士研究生招生考试昨天开考。在北京最大的考点之一清华大学，近万名考生一大早就陆续入校等待考试。北京青年报记者了解到，今年政治科目的考题中照惯例融入了过去一年来的诸多时事热点，包括建党百年、脱贫攻坚、十九届六中全会精神、数字经济、《生物多样性公约》等。

据教育部统计，2022年全国硕士研究生招生考试全国报名人数为457万，相比去年的增长率高达21%。其中报考清华大学的就有近2.2万名考生，他们中有9000余人在清华大学考点参加考试，其余的分布在京外610余个考点。

昨日一大早，路灯还没熄灭，就有考生在清华大学考点专门增设的专用通道门外排队等待核验身份。北青报记者在现场了解到，考生们需核验准考证、身份证、核酸检测阴性证明、绿色健康码和绿色通信行程码，并完成防疫安全检查才能入校，在考场教室门口还需再次检查这些材料并提交《北京市2022年全国硕士研究生招生考试（初试）考生健康承诺书》。

据了解，为迎接这场考试，清华大学紧急开发上线了考生健康信息采集系统，提前14天全面摸排考生信息。同时，学校按规定增设了两类备用隔离考场共35间，并在考研入校专用通道入口处设置已关联考生健康数据的人脸识别“快捷通道”，保证考生安全、快捷地完成身份验证和防疫检验。针对部分地区因疫情散发出现少量考生滞留外地的情况，清华大学配合北京市教育考试院为128名借考考生及时调配试卷，调出或专人送达自命题257份、考试专用画纸59份、考试配套画架8套、电脑6台。

试题内容方面，昨天第一门的政治考试题目中出现了诸多国内国际的时事热点。例如在单选题中考脱贫攻坚后“三农”工作在“十四五”时期的重心；在多选题中以西双版纳象群出走事件切入，考《生物多样性公约》及中国政府相关举措；“建党百年”出现在多道材料分析的大题中；国家安全、七一勋章、数字经济、国家公园、加入世贸组织20周年、天问一号等热门话题也都出现在考题中。（记者 雷嘉）

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