原标题：“汉语盘点2021”年度字词揭晓

12月20日，国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、光明网、腾讯公司联合主办的“汉语盘点2021”揭晓仪式在北京举行。本次活动自11月19日启动以来，陆续发布了前5位年度字词，年度十大网络用语、十大流行语、十大新词语，总关注量超过3亿人次。最终，“治”“建党百年”“疫”“元宇宙”分别当选年度国内字、国内词、国际字、国际词。

著名主持人敬一丹主持揭晓仪式，教育部语言文字信息管理司司长田立新，光明日报副总编辑陆先高，商务印书馆党委书记、执行董事顾青和评议专家李宇明、沈阳、杨尔弘、邹煜、何婷婷、张天伟等现场揭晓并点评年度字词。来自中国航天科技集团有限公司北京控制工程研究所的空间站工程载人飞船系统副总设计师、研究员胡军，软件经理张维瑾，质量工程师梁红义出席揭晓仪式，分享中国航天故事。中国共产党创始人李大钊之孙、“七一勋章”获得者李宏塔和中国载人航天工程突出贡献者、中国工程院院士张履谦为活动泼墨题字。

“建党百年”，砥砺奋进，尽显中国之“治”

科技抗“疫”，开创新局，“元宇宙”尚待探索

2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。

这一年，中国共产党迎来百年华诞。建党百年，历经风雨沧桑而依旧风华正茂，历尽艰难险阻而仍然斗志昂扬。稳步推进疫苗接种，扎实推动共同富裕，由制到治，尽显中国智慧。双减，减碳，减是以退为进的治理策略；清朗，清零，清是严守防线的扫除行动。云端生活展现数字时代的诗意，中国航天拉近与浩瀚宇宙的距离，叫人直呼YYDS（永远的神）。最终，“治”和“建党百年”当选国内字词。

这一年，外部环境风云变幻，忧虑不断。疫当属眼下之忧，德尔塔来势汹汹，以变应变方可开出新局；碳也非遥远之虑，碳中和势在必行，共谋共担才能守护家园。芯片短缺，全球多个行业困于方寸之间。元宇宙成为新风口，应拥抱还是远离？奥运会呼吁更团结，要成绩更要友谊！最终，“疫”和“元宇宙”当选国际字词。

年度十大网络用语、十大流行语、十大新词语权威发布

网络用语，从不同角度构成了对2021年中国互联网的记录，是我们观察时代、社会的另一个横切面。

2021年度十大网络用语、十大流行语、十大新词语是国家语言资源监测与研究中心基于大数据语料库，利用语言信息处理技术筛取，并经过专家评议而来的。这些热词新语记录了社会焦点的变迁，勾勒出语言生活的图景。今年“汉语盘点”继续在活动阶段进行“三大发布”——12月6日发布年度十大网络用语，12月13日发布年度十大流行语，12月20日发布年度十大新词语，打造“汉语盘点月”。

2021年度十大网络用语是：觉醒年代；YYDS；双减；破防；元宇宙；绝绝子；躺平；伤害性不高，侮辱性极强；我看不懂，但我大受震撼；强国有我。

2021年度十大流行语是：建党百年、2020东京奥运会、中国航天、双碳、疫苗接种、双减、北交所、“清朗”行动、疫苗援助、《生物多样性公约》。

2021年度十大新词语是：七一勋章、双碳、双减、保障性租赁住房、祝融号、跨周期调节、减污降碳、动态清零、德尔塔、破防。

年度网络用语鲜活灵动，记录了网民们的生活点滴：奋斗者们的热血拼搏，让网民瞬间“破防”，直呼“YYDS”“绝绝子”。“躺平”只当是奋斗征途中的小憩，“强国有我”才是青年人心底的信念和担当。年度流行语是语言生活的重要组成部分，反映时代特征，勾勒大事小情：中国共产党“建党百年”，“中国航天”好戏连台。“双碳”目标引领高质量发展，“双减”政策构建教育良好生态。年度新词语记录生活新变化、社会经济新发展，串连着2021年人们共同经历的点点滴滴：“德尔塔”变异毒株蔓延全球，中国疫情防控坚持“动态清零”，“保障性租赁住房”解决住房困难问题，“跨周期调节”统筹经济稳定发展。

形式不断翻新，掀起“盘点”热潮

“汉语盘点”活动至今已走过16个年头，旨在“用一个字、一个词描述当年的中国与世界”，鼓励全民用语言记录生活，描述中国视野下的社会变迁和世界万象。北京外国语大学教授张天伟说：“每年的年度汉语盘点，既是语文生活的盛世，也是从语言文字角度了解社会的窗口，体现了时代性、前沿性和超流行的特点，也体现了一种民心认同。”

今年各合作方凝心聚力，充分发挥自身特长，不断探索新的活动形式。光明网提供活动主页面，征集字词、收集投票，对活动持续报道，不断在官方微博、微信等平台大力宣传。学习强国实时关注，并在首页进行推荐。微博发起话题讨论，联动国家博物馆、天津博物馆等文博类账号，号召网友多形式展示自己的年度字词。腾讯视频发起征稿大赛，鼓励网友用视频分享心中的年度字词。知乎搭建专属专题，邀请网友说出自己的年度字词背后故事。快手、微信视频号为活动设置标签页，激发网友上传短视频记录和分享字词的热情，提供更为鲜活、真实的声音。美篇设置专属话题，鼓励网友用“文章”“小视频”或“说说”的方式发布内容，用个性化的方式讲述自己的年度字词。方正字库为活动提供字体支持，用经典书法书写年度字词，呈现汉字之美、汉语之魂。众多媒体持续关注活动进展，诸多中央机构也在其网站、微信等推送活动相关消息。多家机构还用图书、中英对照等形式盘点网络用语。在各家媒体、机构的共同努力下，今年活动的话题热度空前高涨，影响力进一步扩大，“汉语盘点2021”话题登上各平台热搜榜单。

今年，在日本、马来西亚和中国台湾等国家和地区，年度汉字评选活动也在火热进行。2021年日本年度汉字为“金”，马来西亚年度汉字为“盼”，中国台湾年度汉字为“宅”。评选活动体现了汉字文化圈的民众对汉字文化的重新审视和日益认同，推动了汉语的传播，扩大了汉字文化的影响。（记者 张 焱）

(责编：温璐、郝孟佳)