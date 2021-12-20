原标题：培养基础研究人才 “双一流”高校应为主力军

【专家点评】

基础研究是国家创新能力的重要保障。我国一贯重视高等教育阶段的基础研究人才培养工作，1978年开始便在部分高校试点“少年班”，近年来实施“珠峰计划”“强基计划”等人才政策，取得了一定成绩。

基础学科具有理论性强、抽象化程度高、距生产实践较远等特性，相应地，基础研究人才培养周期较长、出成果较慢，影响了企业或科研院所的培养积极性。因而，国家在开展基础学科人才计划时，主要依托高校，尤其是拥有较强基础学科实力和相对宽松学术环境的“双一流”高校。“双一流”高校应担负起基础研究人才培养主力军的重任，在各个环节做好工作。

培养目标须突出国家利益。培养基础研究人才，出发点是为了解决国家科技创新的人才缺口，是基于国家利益、社会效益而进行的规划。因此，“双一流”高校在定位基础研究人才培养目标时，要摒弃就业取向和市场取向，强化家国情怀和社会责任教育，使那些基础扎实、热衷基础研究的人才真正扎根中国大地、服务国家发展。

选拔标准应强调内在动机和创造性思维。选拔是人才培养的第一步，并非所有人都适合从事基础研究。如果选拔基础研究人才还是按照学科分类、参照标准化考试成绩优中选优，往往会错过一些具有创造性思维的“非典型人才”，或者入选的学生并不热衷于基础研究。为此，“双一流”高校应适当降低选拔的考试成绩要求，强化综合评价、自主选择，同时采取灵活退出机制，提供多次选拔机会，持续观察、甄选具有内在动机和创造性思维的学生。

培养方案应更具差异性针对性。基础研究有其特性，培养基础研究人才亦有独特要求。“双一流”高校应紧紧围绕基础研究的要求和规律，一方面推进通识教育改革，使学生获得学术研究的基本能力；另一方面，合理安排课程内容，设置富有挑战性的课程梯度，使学生的分析、综合等高阶思维得到锻炼，使学术研究成为其常态化学习方式。

（作者：余 庆，系苏州大学教育学院副教授）

（项目团队：本报记者 杨飒、刘梦、崔兴毅、晋浩天、陈鹏）

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