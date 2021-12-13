人民网北京12月13日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，教育部办公厅近日印发通知，对加强教育APP管理、推动与“双减”政策衔接提出明确要求。

通知指出，在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前，暂停中小学线上学科类培训App的备案工作；已备案的相关教育App暂时从平台下线。下线的相关教育App提供者获得中小学线上学科类培训许可后，在平台补充许可信息，提交恢复备案申请，经所在地省级教育行政部门审核通过后恢复上线；未获得中小学线上学科类培训许可的，撤销备案。

通知提出，对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力、影响学生独立思考、违背教育教学规律的不良学习方法的作业 App，暂时下线。整改到位并经省级教育行政部门审核后，方可恢复备案；未通过审核的，撤销备案。

通知明确，不再受理学前线上培训App备案申请，已备案的相关App予以撤销。教育APP平台不再开展“双减”相关投诉受理工作。关于校外培训的相关政策，以校外培训监管部门解释为主。

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