原标题：大山里的“魔法教室”

“魔法云课堂”深深吸引着大山里的孩子。受访者供图

对湖北省恩施市芭蕉侗族乡白果树小学六年级女生肖怡昕来说，“魔法云课堂”仿佛一道彩虹，给她的生活增添了缤纷色彩。

肖怡昕的父母常年在外打工，她跟爷爷奶奶一起生活。去年秋季学期，她每周四都会和同学走进“魔法教室”，跟着屏幕里的志愿者老师了解葫芦丝、识简谱、练音阶。

放学回家，孤独的时候，她就坐在高高的地方吹葫芦丝。学期课程结束后，她学会了吹《牧童谣》《小夜曲》。展示给老师同学时，她演奏熟练、自信大方。

美术课、书法课、信息课、科学课、生理卫生课……自2009年12月以来，武汉大学“大山里的魔法教室”公益协会累计建设47间“魔法教室”，招募志愿者5837人次，覆盖湖北、四川、吉林、云南、重庆5个省份的1.1万余名乡村小学生。

为山村孩子建一间“梦想教室”

“来这里一年，一定要为山区的孩子做点什么。”这是2009年9月武汉大学“大学生志愿服务西部计划”恩施市项目组队长赵书影到达驻地后最朴素的想法。

她和3名同学走访当地乡村小学时发现，学校操场干净整洁，有漂亮的教学楼、多媒体教室和远程教育系统，学校的基础设施发展程度超出他们的想象。“希望工程”在当地已经实施20年，农村小学硬件条件得到了极大改善。

那他们还缺少什么？细心的大学生们发现，提到画画，有的孩子只会画个大西瓜，说爸妈在外面打工，回来后可以买西瓜“尝鲜”；提到毕业后的梦想，大多数孩子的回答是“出去打工”。

拿着孩子们的画，大家心里有种说不出的滋味。对于正上小学的孩子而言，这本该是对梦想有着无限憧憬的年纪。

这群大学生展开头脑风暴，要为孩子们在学校里建一间“魔法教室”，集文体活动、课外阅读于一体，招募大学生志愿者进行互动式教学，涉及音乐、美术、体育及心理陪伴等多个范畴。他们相信，“艺术能够让一个孩子在刚接受教育时，触摸到人性中最本真、最美好的一面。要帮孩子培养爱好，敢于梦想。”

这个创意得到武汉大学团委的支持，首批志愿者团队在校内招募组建，取名为“梦想花开”。

“魔法教室”由网络多媒体设施、音美艺术教育器材、文化图书资源3部分构成，每间计划投资3.5万余元。志愿者们首先面临的是资金挑战。

“我们曾走进市长、厅长的办公室咨询政策，也敲过企业家的门借钱。”最初一段时间，赵书影和志愿者们到处筹钱，却毫无结果。甚至有人不理解，“音乐、美术教育在偏远山区只是一个奢侈的梦，你们要‘现实’一点”。

当年10月，一则赛事消息让团队成员们眼前一亮：首届联想青年公益创业大赛即将举办，“全国前十强项目每个能获得10万元赞助”。团队立即着手筹备，以“大山里的魔法教室”项目报名参赛，经层层角逐，从全国1万多个公益项目中脱颖而出，一举夺得大赛一等奖。

志愿者还设计出“樱花明信片”，利用武汉大学樱花节组织义卖。恩施市一位经营文具的企业家得知后极为感动，主动捐出一批文具和1万多元现金，“这些在校大学生要干这么大的事，还带来10万元启动资金，真佩服他们。”

恩施市委办公室工作人员也帮忙多方协调，为项目匹配到10万元资金；同时联络市教育局，协调电教装备站负责人和志愿者一起建设“魔法教室”。

经过近两个月努力，2009年12月，第一间“魔法教室”在恩施市屯堡乡车坝小学试点启动。随后两年间，“魔法教室”逐渐走进恩施市下辖的7所乡村小学。

为用好每一分钱，志愿者购买物料时常常对比10多家店铺。“魔法教室”时任项目部部长尹雪记得，一次，一位五金店老板娘直接免去了一些小物件的费用，“我在家长会上听说过你们，是来免费教娃娃们的，不能收你们的钱。”

志愿者为“魔法教室”设计开发了“海洋之心”“彩云间”“魔法生花”3套装饰模板。暖色调的墙面、一整面墙的镜子、钢琴、电脑、投影仪、绘画本、写满所有孩子梦想的许愿瓶……这里设备齐全、漂亮温馨，成为孩子们“最渴望去的地方”。

12年接力打造“魔法课堂”

“魔法教室”运营之初，团队成员通过联络湖北民族大学、恩施职业技术学院等当地高校招募本土大学生志愿者，安排他们每周为孩子们上课。

在武汉大学教育学、国学等专业教授的指导下，“梦想花开”团队开发出科学、人文、生理卫生三大主题课程，不仅涵盖历史文化、天文地理、世界各地的风土人情，还注重培养孩子们的技能才艺，比如画画、唱歌、珠算等。同时，团队邀请北京、上海、西安等地的专家带来成长励志课和心理培训课。

在武汉大学，朱俊勇教授的“性与健康”是一门受欢迎的课程。在“梦想花开”团队的邀请下，朱俊勇带领志愿者，根据几所小学孩子们的年龄段量身定制生理健康课程，介绍人体构造，帮助树立性别意识，增加自我保护与心理健康知识。

在恩施市三岔乡中心小学，志愿者刘裕偶然发现了学生李晓倩的绘画才能，于是鼓励她培养成特长。李晓倩时常用课余时间画画，支教结束后，刘裕常常收到晓倩发来的作品。

从恩施市起步，随着“魔法教室”运营渐稳，“梦想花开”团队将之扩散到湖北孝感、十堰、咸宁等地以及四川、吉林等省份。

在四川省简阳市平息乡清水村活动中心，武汉大学英语专业学生彭野帮孩子们建立音标体系，教他们拼读单词，在他的鼓励下，平日里最爱捣蛋的留级生小马在音标课的小测试上取得了第一名。

在另一所乡村小学，志愿者们遇到一名患有自闭症的孩子。他平时不爱说话，大家就经常和他一起打篮球。生物课上，志愿者们用通俗易懂的比喻带孩子们认识“酶”，提问时突然发现，这名学生的手举了起来，虽然支支吾吾的，但回答得很好，全班响起热烈的掌声。

这群大学生还开拓了暑期游学营，带孩子们登上黄鹤楼、参观湖北省博物馆、游览武大校园，和武大教授对话、与武大附小的学生交流……数年来，202名乡村贫困学子游学武汉。有的孩子和武大教授约定：“我以后要来武汉大学上学，请您做我的导师。”

武汉大学法学院2018级本科生李燃从小就得到过许多好心人的帮助，他希望回馈和传递爱，大一就加入了“大山里的魔法教室”公益协会。在湖北省博物馆带孩子们游学时，听到有学生说喜欢历史，李燃送给他一本青少年版《资治通鉴》，鼓励他“向历史学家看齐”。

让梦想的光芒照进大山深处

今年“双11”，武汉大学信息管理学院大三学生陈泳旭在摄像头前，为100多公里外的孝感市大悟县何店村小学的学生讲授“魔法教室”心理健康课——《我是不一样的风景》。陈泳旭教孩子们不要被自身缺点所局限，要认识自己的亮点，通过调整心态，将自身优势最大化发掘展现。

这是何店村小学“魔法教室”之“魔法云课堂”本学期第六周的课程。

由于大学生志愿者在时间上无法匹配小学教学需求，2016年，“魔法云课堂”诞生。团队在武汉的高校广泛招募志愿者，组织他们进行培训和试讲，并通过视频远程授课。

团队与建有“魔法教室”的合作小学沟通确定整个学期的课表，及时安装设备，提前邮寄教学材料。孩子们按课表到“魔法教室”上课，由当地老师帮忙调试设备、管理课堂纪律。

为了让志愿者和孩子们提前熟悉彼此，“魔法云课堂”设置课前破冰环节；制订动态座位表，一对一线上辅导每名学生；课上课下多互动，增强趣味性和联系感；团队记录所有人的学习成果，“不让一个孩子掉队”。

隔着屏幕，陈泳旭也感觉到，这群大山里的孩子从最初的腼腆羞涩到人人踊跃发言，“越来越阳光”。

通过在“魔法教室”旁观“云课堂”，志愿者的敬业精神与孩子们的成长被白果树小学校长王莉看在眼里，“这群大学生做事让人佩服，一旦课程出现瑕疵立即调整，力求提高。”

“希望你们可以下次再来，我快要毕业了，希望你们可以记得我。”学期结束，白果树小学一名学生写下纸条，塞给志愿者、武汉大学研究生陆泽宇。这张纸条，被陆泽宇珍藏在自己的相册里。

迄今为止，项目组有10所小学开通“魔法云教室”。眼下，“梦想花开”团队致力于精心打磨教案，录制适合小学生的精品课程，惠及更多乡村小学生。

12年来，这份公益梦每年吸引着近百名新成员加入。离任的志愿者则继续关心着“魔法教室”和孩子们，或争取物资，或寻求合作、出谋划策。

源于大学期间从事“魔法教室”涵养的公益情怀，赵书影2012年硕士毕业后，选择了入职一家公益基金会。其间，她一直从事未成年人守护和青少年成长相关工作，发挥科技向善的力量，通过公益解决社会问题。

在云南工作时，她认识了一名女生，家庭极为贫困，一度面临失学。赵书影资助她念高中直到大学毕业。“魔法教室”10周年返校庆祝会上，赵书影说：“孩子们带给我的，远远比我带给孩子们的要多，他们让我成长，找到了更有价值的事情，收获了幸福感。”

孟令芳 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

(责编：郝孟佳、温璐)