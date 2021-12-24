原标题：西安疫情形势如何？物资怎样保障？研究生考试怎么考？

23日零时起，西安全市小区(村)、单位实行封闭式管理，这座人口达1300万的特大城市突然按下“暂停键”。目前，西安的疫情形势究竟如何？群众的居家生活怎样保障？即将进行的研究生考试怎么考？这些问题，成为各界关注的焦点。

形势如何？疫情处于暴发期

22日傍晚，西安全市小区(村)、单位即将实行封闭式管理的消息传开后，市民闫弋接到了许多外地朋友的电话。除了问候与祝福，朋友们都在问，西安现在的疫情形势如何？

自12月9日新增1例本土确诊病例以来，截至23日13时，西安市累计报告本土确诊病例234例。官方通报显示，西安疫情处于暴发期，防控形势复杂严峻。

事实上，仅仅在两周以前，西安市民的生活还一切如常，疫情从何而来、为何突然暴发？

近日，陕西省疾控中心对36例本土病例标本进行了全基因组测序，全部为德尔塔变异株，均与12月4日巴基斯坦入境航班PK854旅客中发现的境外输入病例高度同源。

陕西省卫生健康委员会党组成员、省疾控中心主任刘峰介绍，本轮疫情感染来源初步判定为12月4日巴基斯坦航班输入，但是具体传播过程尚不清晰，各传播链之间缺少明确关联性，并且陆续在全员核酸检测中发现阳性病例。根据专家研判，此轮疫情，西安市出现隐匿性传播，形成了一定规模的社区传播，现已出现外溢病例。

面对复杂严峻的防控形势，从23日零时起，西安全市小区(村)、单位实行封闭式管理，每户家庭每2天由1人外出采购生活物资，其他家庭成员除在疫情防控、城市运转保障、居民生活密切相关行业工作外，一般不外出，外出需持单位、社区开具的证明。

西安市倡导全体市民“非必要不离市”，确因特殊原因需离开西安的，除持有48小时核酸检测阴性证明外，还要提供单位(街道)证明及相关审批手续。

与此同时，多轮大规模核酸检测迅速展开。12月21日至22日，西安市核酸检测共发现核酸阳性人员127例。23日8时，西安市启动了新一轮的核酸检测工作，截至当天12时，已采样401.2万人份。

物资如何保障？生活必需品储备到位

到23日为止，西安市民白钢已经居家隔离10天，他所居住的长安大学校本部住宅区是高风险地区。“学校后勤集团有专人和志愿者配送生活物资，肉蛋奶米面蔬菜都有，种类齐全。”他告诉记者，“生活保障没有问题。”

而西安全市小区(村)、单位实行封闭式管理后，绝大多数市民足不出户，他们的生活物资又如何保障？

陕西省商务厅副厅长张文政介绍，近期，全省粮、油、肉、菜、蛋、奶等11类生活必需品市场供应充足，省市肉菜储备足额到位，完全可以满足居民日常生活和市场应急调控需要。目前，西安市储备冬春蔬菜2.4万吨，能够满足城区常住人口5天的消费量。小包装粮食桶装食用油储备充足，能够满足1个月的需要量。

“目前，全市粮、油、菜、蛋、奶等供应充足，价格基本平稳，请广大市民放心。”西安市疫情防控指挥部办公室副主任、市政府副秘书长张峰虎说。

有1例确诊病例的西安市雁塔区铭城16号小区自21日起开始封闭。23日上午，记者在这里看到，小区出入口被划分出一个隔离区域，拉了几道警戒线。线外，不时有快递员前来配送生活物资，他们将货物交给身着防护服的工作人员，经过逐一消杀，再由工作人员转交给小区内的居民。一位居民说，虽然有些紧张，但并不恐慌，大家齐心协力，一定能够渡过难关。

研究生考试怎么考？尽最大可能满足考生需求

2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至27日举行，在西安参加考试的考生约有13.5万人，突如其来的疫情对研考工作造成巨大影响。对此，陕西省教育考试院在12月21日晚发布公告，尽最大可能满足更多考生的需求。

根据公告，教育部门针对受疫情影响的考生分类作出7项安排，对涉及考生较多的长安大学考点作出2项安排。“这几天，省教育考试院和各考点不断细化考务、防疫、新设考点、考务培训、考生服务各个环节的具体流程，优化点对点闭环运送方案，努力在确保所有考生、考务人员安全的前提下安排好考试各项工作。”陕西省委教育工委委员冀映秋说。

冀映秋也坦言，研考在即，有关方面正奋力与时间和疫情赛跑，利用考前的有限时间抓紧开展考生情况调查，并根据疫情发展情况及时调整组考方案，第一时间公布各考点联系方式、告知考生最新安排。

“提醒广大考生密切关注各考点及省教育考试院官方信息发布平台，保持与考点学校的联系联络，确保获得最新最权威的信息。如有困难，可第一时间与考点或省教育考试院联系。考试期间，遇有交通路障等问题及时向公安干警求助。”冀映秋说。(记者陈晨、蔺娟、吴鸿波)

(责编：郝孟佳、熊旭)