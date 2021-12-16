原标题：育人路初心如磐 新征程奋楫笃行

东南大学学生在思想政治理论学习基地“学习书房”学习。杭添摄/光明图片

东南大学四牌楼校区梅庵——中国社会主义青年团二大会址。丛婕摄/光明图片

“同学们，我们现在所在的四牌楼校区梅庵，是南京社会主义青年团成立地、中国社会主义青年团第二次代表大会会址。”在有着119年历史的东南大学校园，“初心照梅庵 永远跟党走”中国社会主义青年团第二次全国代表大会史料展览正在进行，东南大学红色梅庵讲解团志愿者凌若愚为前来参观的师生讲述红色故事。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出，“我们要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神传承下去、发扬光大！”东南大学深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，在党史学习教育中践行“为党育人、为国育才”初心使命，将党史学习浸入思政课堂，将红色基因融入精神血脉，将报国情怀铸入力行实践，让立德树人的根深深扎进校园，奋力谱写铸魂育人的新篇章。

“通过学习贯彻党的十九届六中全会精神，更加坚定了东南大学服务国家重大战略需求的决心，坚定了东南大学为实现第二个百年奋斗目标贡献更大人才培养力量的决心。”东南大学党委书记左惟说。

1.党史学习浸入思政课堂

“20世纪20年代初，一批共产主义先驱在东南大学热情传播马克思主义学说，东南大学成为中国共产党活动的重要基地。1923年8月，中国社会主义青年团第二次全国代表大会在四牌楼校区梅庵召开，毛泽东同志代表中共中央出席并发表了三次讲话，会议决定将团与党的关系由‘协定’转变为‘服从党的领导’。”在党史学习教育动员大会上，左惟为师生带来了今年第一堂党课。

“满满的感动，这堂党课真的让我感觉到百年初心照耀着校园的每一个角落。我为我是一名新时代共产党员而自豪，更认识到肩上的责任和使命是多么重。”东南大学研究生支教团成员孙述凯说。

以“思政大课堂”为抓手，东南大学推进党史学习教育融入教育教学全过程，学校领导、党史专家、两院院士、杰出校友、抗疫英雄相继登上讲台，与师生共读党史、同话初心，“润物细无声”地把思政课讲出了“党的味道”“原汁原味”和“鲜活滋味”，让师生实实在在感受到党史的温度，体味到精神的熏陶，领悟到信仰的力量。

“最开始面对新冠肺炎疫情时，医务人员也有恐慌。但对病人来说，医务人员是他们唯一的依靠。无论是否怀有恐惧，医生最终必须解决问题。医务人员的科学精神和奉献精神在面对疫情时得到了最大程度彰显。奋战在抗疫一线的医务人员也是凡人，但他们是敢于挺身而出的凡人。”全国抗疫先进个人、全国道德模范、重症医学专家、东南大学副校长邱海波在战疫一线坚守400余天后回到学校，为同学们带来一堂题为“守住生命的最后一道防线”的“信仰公开课”，他分享了重症病房里那些危急和感动的瞬间，深入解读“伟大抗疫精神”，讲述医者的职责与担当。

“听了邱老师的讲座，我开始思考：新冠肺炎疫情发生时，当社会需要医护人员时，我们应该在哪？作为医学生，我们要克服恐惧，与病人在一起。每一个医务人员在疫情中都要付出最大的努力，任何时候，都要有人挺身而出。”临床医学专业学生党员杨环说。

2020年9月至今，东南大学“党史云讲演·信仰公开课”已连续推出10季，既有“大讲堂”，也有“微党课”，学生用手机扫码就可以观看直播并进行互动交流，党史课堂“飞出”教室，视频播放量已突破百万次。

今年，东南大学还打造了党史学习的新场域——思政创新基地“学习书房”。这里设有“信仰公开课教研室”“东南大学党支部书记工作室示范点”“教育部高校思想政治工作创新发展中心东南大学虚拟仿真教学基地”“追光剧场”等，汇集了5000余册党史经典著作及电子资源。同学们还可以戴上VR头盔，操控手柄，体验巧渡金沙江、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地等场景，亲身感受革命先烈的英雄气概。

中国共产党百年华诞前夕，东南大学举办了一场“激情燃烧的岁月”庆祝中国共产党成立100周年大型音乐党课。党课上，师生们用独唱、合唱、民族管弦乐合奏、歌舞等方式，演绎了《松花江上》《保卫黄河》《翻身的日子》等经典曲目，将党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史中的重要历史事件、人物故事等融入表演，充分展示了中国共产党带领全国各族人民在中国革命、建设、改革历史进程中取得的重大成就，用艺术强大的感染力和震撼力演绎了一堂精彩而难忘的“思政金课”。音乐党课结束之际，现场1200名师生深深沉浸在建党百年的辉煌成就之中，真切感受到了作为中国人的志气、骨气、底气，全场自发深情合唱《没有共产党就没有新中国》。

2.红色基因融入精神血脉

“革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史，记载中国革命的伟大历程和感人事迹，是党和国家的宝贵财富，是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。”习近平总书记对革命文物工作作出的重要指示，是东南大学用好用活校园红色资源、推进党史学习教育入脑入心的重要遵循。

坐落在东南大学四牌楼校区西北隅的梅庵，是为纪念两江优级师范学堂时期的校长李瑞清（号梅庵）所修建。20世纪20年代，梅庵曾是学校会议、讲习场所，一度成为马克思主义在南京地区的传播中心和党团组织活动的重要阵地。1921年5月，学校进步学生谢远定、吴肃、邓光禹等以“马克思主义研究会”名义在梅庵举办读书会，创办了宣传新思想的《东南评论》，率先传播马克思主义。

1923年8月，中国社会主义青年团第二次全国代表大会在南京国立东南大学召开，毛泽东同志以中共代表的身份出席团二大并致辞，这是他唯一一次全程参与团的全国代表大会。“团二大”上将团与党的关系从“协定”调整为团“服从”党的领导，进一步明晰了团坚定不移跟党走的初心，确保了中国青年运动在时代洪流中始终能够把握正确的方向，在团史、青年运动史和中国革命史上留下浓墨重彩的篇章，具有夯基垒台的意义。

为充分挖掘红色资源，东南大学有关人员专程前往俄罗斯国家社会政治历史档案馆，搜集“团二大”全套会议记录材料，整理文字记录共69张。6月，“初心照梅庵 永远跟党走”史料展正式开展。展览设计以“旧址建筑”为核心，在尊重原有建筑格局的前提下，注重展示立面的层次感与展示手段的丰富度，通过会议文件的实物陈列，以物证史，加深展览厚重感。9月，东南大学中国社会主义青年团第二次全国代表大会会址入选江苏省爱国主义教育基地名单。

中国工程院院士、首届“梁思成建筑奖”获得者、东南大学教授齐康曾主持南京大屠杀遇难同胞纪念馆、雨花台烈士纪念馆、中国共产党代表团梅园新村纪念馆等众多极具代表性的红色建筑的设计。烈士纪念日到来之际，东南大学建筑学院的师生以党团支部为单位，来到雨花台祭奠先烈，用画笔绘出雨花台的苍松翠柏、纪念碑亭，参观“不能忘却的记忆——东南大学民主、爱国、革命”史陈展，上实境思政课。

3.报国情怀铸入力行实践

目前，东南大学“十四五”规划编制工作正如火如荼地展开。围绕深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，结合“十四五”发展规划，学校领导班子成员开展了三次专题学习和研讨交流，各类调研座谈在各教学单位、师生中热烈进行。各级领导干部定目标、做规划，汇聚智慧、凝聚共识，锚定深化教育改革、激发办学活力，聚焦重大需求、服务国家战略，根植中国大地、瞄准国际前沿。将报国情怀铸入力行实践，东南大学正加快中国特色世界一流大学的建设步伐。

在日前召开的2020年度国家科学技术奖励大会上，东南大学有6个项目获奖，其中，中国工程院院士王建国教授团队的项目《中国城镇建筑遗产多尺度保护理论、关键技术及应用》荣获国家科技进步奖一等奖，这是我国建筑学领域的第一项国家科技成果一等奖。该项目针对全球共同面临的城镇建筑遗产的多尺度连续、本体复杂广泛和环境多样的难题，完成了一整套城镇遗产保护理论和技术体系，出版了首部《建筑遗产保护学》，主编首部历史文化名城保护规划国家标准，支撑两项世界文化遗产的成功申报，真正做到了“把论文写在祖国的大地上”，就世界建筑遗产保护给出了“中国答案”。

习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

绿色低碳转型，是未来道路的“中国选择”，也是东南大学科研攻关的“重中之重”。今年10月，由东南大学和英国伯明翰大学联合发起、14个国家近30所一流高校参与的“碳中和世界大学联盟”在南京成立。这是全球首个聚焦碳中和技术领域人才培养和科研合作的世界大学联盟，它致力于为人类社会低碳发展、国家和地区实现“双碳”目标培养拥有国际视野和创新能力的拔尖人才，同时向全球推广中国在碳中和方面的“特色经验”。

东南大学与南京江北新区合作共建的东南大学江北新区国际创新港也已启动建设，集成电路设计自动化创新园正式奠基，该项目投入资金规模220亿元，重点瞄准生命健康和集成电路两大产业，以攻克“卡脖子”关键技术为目标，将打造具有国际知名影响力，政产学研协同融合、开放共享的创新生态综合体。

“以科学名世，以人才报国。东大人必须立足‘两个大局’，心怀‘国之大者’，通过党史学习教育，从百年伟业奋斗历程中汲取奋进的智慧和力量，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，以昂扬姿态奋力开启高质量建设世界一流大学新征程，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献‘东大’力量。”左惟说。（记者 苏雁 通讯员 吴婵）

(责编：温璐、郝孟佳)