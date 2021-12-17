原标题：家长进校当体育社团“教练”

“拿好拍子，我们在训练下侧身转体运动，注意脚下步子”……昨天下午4点半，在北京中学西坝河校区内，北京青年报记者看到，羽毛球社团的同学们正在体育老师的带领下，认真地练习着挥拍姿势和脚下步伐。据悉，在最新出台的《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》中，羽毛球被纳入中考体育新增的14个项目之一。“新的中考体育改革政策发布之后，给了学生更多的选择权，更注重学生体育与健康的系统发展。这些都更让我们思考如何更科学地设置体育课程体系。”北京中学学生发展中心主任李大伟表示，下一步，北京中学将建“十二年一贯制”体育课程体系，让每个学生从小学到高中的体育课都“量身定制”。

北青报记者了解到，近日，《北京市义务教育体育与健康考核评价方案》发布，中考体育总分提升至70分，包括过程性考核40分与现场考试30分，考试项目新增14项，包括羽毛球、乒乓球、体操、武术、游泳等。“无体育不教育，体育锻炼是学校教育的重中之重。”李大伟介绍，北京中学学生从小学一年级到高三年级每天的锻炼时间都能达到2个小时以上。在体育课的课程设置上，学校要求所有年级每天都有一节体育课，每名学生每周三节体育必修课和两节选修课程。每学期开学初，同学们均可通过选课系统进行选课。每天的课间操跑操也是同学们体育课程的必选项目，“在我们学校，男生每天平均跑3公里、女生每天平均跑2公里。”李大伟说。

体育社团是学生在校体育锻炼时长的有效补充。目前，北京中学设置了30多个体育社团，涉及舞龙、太极、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球等。北青报记者了解到，学校还打破界限，邀请部分具有特长的学生、家长和其他学科的老师变身“教练”参与到体育社团课程的教学中。“我们学校一位学生乒乓球技艺达到了国家级水平，他在自主社团时间里就担任乒乓球‘教练’。学校六年级的学生想要加入羽毛球社团，就得先打赢羽毛球爱好者张校医。西坝河校区7年级学生的家长仇先生每周五下午4点半也会走进同学们的羽毛球社团传授球技。”该校西坝河校区体育教研组王老师说。

“新的中考体育改革中，体质健康考核要测试体质健康水平，学校这学期为体重超重的学生制定了‘体育处方’，学校校医和体育组老师分别为这些同学的饮食和锻炼定制运动方案，督促学生每天运动打卡。”王老师说。刚刚从羽毛球场走下来的北京中学学生李槟子表示，在校内的体育锻炼时间非常充分，除羽毛球外，自己平时还学习了排球和网球。“此次的中考体育改革让同学们有了更多的选择，应付中考体育绰绰有余。”记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿

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