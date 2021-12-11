原标题：留学生大件行李如何通关（海关答疑）

拱北海关：

我是一名留学生。圣诞将至，我想携带部分大件行李回国。请海关介绍一下，留学生应该如何办理大件行李物品通关手续呢？

海外读者 刘同学

刘同学：

您好！留学生携带回国的大件行李可采取分离运输行李方式运回境内。

● 什么是分离运输行李？

分离运输行李是指旅客在其进境后或出境前的规定期限内以托运方式运进或运出本人行李物品。

● 分离运输可运哪些物品

可运的物品包括一般的生活用品、书籍等物品，以自用、合理数量为限。特别需要注意的是，《中华人民共和国禁止进出境物品表》、《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》所列明的物品不能通过分离运输行李方式运入境内。

● 分离运输行李怎么办手续

旅客以分离运输方式运进行李物品，应当在进境走红色申报通道，并如实填写《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》向海关申报，经海关核准后，自旅客进境之日起6个月内（含6个月）运进。

分离运输行李物品运进时，旅客需提供以下资料到行李物品进境口岸海关按照有关规定办理验放手续：

1、本人有效进出境证件；

2、经本人签名及海关盖章确认的《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》；

3、提货单或提货凭证；

4、装箱清单或物品明细单。

海关办理验放手续时，连同旅客进境时已经放行的随身行李物品合并计算免税额度。

疫情期间，为落实国家“六稳”“六保”政策措施，妥善解决办理分运行李手续不便问题，期间已进境人员办理进境分运行李手续，提供相关材料经海关审核属特事特办范围的，可按相关规定办理。

填写指导：进境时根据申报单所示要求，勾选《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》第6项，即“分离运输行李、货物、货样、广告品”，并在下方清单处详细填写行李物品情况，数量为随身行李物品及分离运输行李物品之和，签名确认后交予海关工作人员审核。

● 分离运输行李享受何种待遇

属于进境居民旅客的分离运输行李，和随身行李合并计算总值在5000元人民币以内（含5000元）的，海关予以免税放行，单一品种限自用、合理数量；超出5000元人民币的个人自用进境物品，经海关审核确属自用的，海关仅对超出部分征税。

由人社部、教育部或者其授权部门认定的高层次留学人才携带或分离运输以下清单内合理数量的科研、教学物品进境，海关依据有关规定予以免税验放：

1、科学研究、科学试验和教学用的少量小型检测、分析、测量、检查、计量、观测、发生信号的仪器、仪表及其附件；2、为科学研究和教学提供必要条件的少量小型实验设备；3、各种载体形式的图书、报刊、讲稿、计算机软件；4、标本、模型；5、教学用幻灯片；6、实验用材料。

疫情期间，留学生进境时未填写行李申报单及申报有分运行李的，在后续补办分运行李海关手续时，海关不要求对此前随身行李进行补报，也不给予分运行李与随身行李合并计算的相关免税待遇。

● 分离运输书籍进境需注意什么

在自用、合理数量范围内，可将书籍通过分离运输行李方式运回国内。但是，如果书籍载有《中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法》所规定禁止进境的内容，海关将按有关规定处理。

（拱北海关口岸监管处行李物品监管科主任科员全智浩）

(责编：丁元贺(实习生)、于子青)