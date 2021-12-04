原标题：六中全会精神在基层丨“大思政课”怎么讲？看湖北高校的日常操作

11月30日，华中科技大学思政课教师李扬（右一）课后与学生们交流。新华社记者 李伟 摄

冬日暖阳透过窗户洒落在室内，照在一张张青春自信的脸庞。华中科技大学生命科学与技术学院大二学生刘灿，坐在教室第一排，时而皱眉思索，时而会心一笑。

在这位“00后”大学生看来，有着哲学背景的思政课教师李扬讲课“特别有趣”，能把抽象枯燥的概念具体化表达，把宏大叙事融入身边的常见事里，让年轻人两耳能闻、愿闻其详。本硕博连读生物信息学专业的张宇昊认为，思政课带来的思维方式转变、对价值观的指引，让自己能够走出“理工男”的框架束缚。

把握热点、及时更新“大脑数据库”，摆出问题，创新转化话语表达——这是李扬讲好思政课的“秘诀”。

其实，在李扬的背后，还有一支强大的赋能团队。马克思主义学院“十九届六中全会精神进课堂”集体备课会上，气氛热烈。闫帅、刘思远、沈孝鹏等5位教师轮番上阵，以不同学科视角，解读阐释全会精神，分享授课思路。

“高校是培养社会主义建设者和接班人的重要阵地，上好思政课、落实好六中全会精神是高校当前的重要任务。”华中科技大学党委副书记马建辉全程参与备课会，他认为，集体备课能集中智慧、拓宽教师知识面，为讲好思政课提供多学科基础支撑。

有味道、能“解渴”、显个性，一节节思政课，正成为湖北上百所高校、超百万大学生坚定信仰的“关键大课”，帮助这些年轻的大学生扣好人生第一粒扣子。

一堂大课，“一出好戏”。立足读懂学生、心系时代，湖北经济学院《当代中国》思政课“给‘00后’一双眼睛读懂国家”：150个课堂名额被16秒抢光，思政课不亚于一场“脱口秀”，授课老师随时“现挂”，还要迎接“弹幕轰炸”……

“爆款流量课堂”背后，湖北经济学院马克思主义学院院长叶晓东介绍，思政课选择“中央厨房”的“配餐”方式，将课程同社会现状结合，把学生成长环境融入课程，课后根据反馈及时调整，确保提供符合青年人口味的“思政大餐”。

党的十九届六中全会通过的决议指出，党和人民事业发展需要一代代中国共产党人接续奋斗，必须抓好后继有人这个根本大计。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育人，用党的理想信念凝聚人，用社会主义核心价值观培育人，用中华民族伟大复兴历史使命激励人，培养造就大批堪当时代重任的接班人。

记者从湖北省教育厅获悉，湖北近年来构建了“新时代中国”思政课程体系：华中农业大学“耕读中国”、华中师范大学“教育强国”、武汉纺织大学“尚美中国”、武汉铁路职业技术学院“速度中国”等40多门具有时代风味、荆楚范式、校本特色的“金课”，在大学生中“火了起来”。

经历疫情大考，更懂上下齐心。近日，湖北省委再次强调健全高校立德树人落实机制，把思想政治工作贯穿学科发展、课堂教学、教材建设、学生管理之中。此前，湖北已逐步构建起以党政统筹为保证、部门协调为促进、学校教育为纽带、社会教育为环境、家庭教育为基础的融合互补育人机制。如今，湖北省级领导干部到高校作报告达百余场，带动高校党委书记、校长等各级领导干部讲课近万场次。

善用“大思政课”，把现实当教材，让每门课讲出思政味儿，推动思政课程与课程思政协同前行。武汉大学《测绘学概论》“六院士，一门课”，20余年的坚守传递着“为党育人、为国育才”信念；华中科技大学计算机科学与技术学院《信息技术导论》不仅导技术，还导思想，“中兴”事件、“华为”事件等热点解析被引入课堂……

“勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，全会精神激励着广大师生勇攀高峰，为实现高水平科技自立自强贡献力量。”华中科技大学计算机科学与技术学院党委书记吴涛感慨，“大思政课”为学子“拔节孕穗期”引路，越来越多毕业生走入国防重点单位和民族企业。(李伟)

(责编：温璐、李依环)