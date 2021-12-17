原标题：想培养孩子自律？请让你家的安全感“落地”

自律从来都是一种水到渠成的能力，而不是责骂或教训的结果。

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此时，期中考试后的家长会估计都开完了，我猜有很多忧心忡忡的父母跟老师吐槽孩子：“太不自律了！”

比如，他不能好好坐定写作业，上课时总是扭来扭去。让他读一本书，一会儿就走神了，东张西望，不能集中注意力……

这些情形，在父母的眼里都是“不够自律”的表现，似乎怎么说怎么劝都没用。当然，父母也一定会遍寻方法，试图培养孩子自律。

什么是自律呢？

据说“自律”一词语出《左传》，指在没人现场监督的情况下，能自己要求自己，化被动为主动，自觉地遵循规则法度，约束自己言行。显然，这是行为的社会化表现之一。换言之，它不是人类行为的本能，养成自律必须有一个过程，也需要特定的条件。

对儿童而言，养成“自律”，显然不单纯是为了今后提升学习效率，孩子的自律，是评价其具备全情投入特定情境事件时所具有的某种社会化能力。而孩子的“全情投入”，则需要一个在他可预知、可控制的环境下，才能实现。

“可预知，可控制”的环境，通常约等于心理学常常提及的“安全感”。

抚养者和长期生活节奏的稳定，让孩子安心

有很多介绍“安全感”的儿童养育书里，都着重强调它的重要性，而往往忽略了培养安全感的“落地”措施。

比如说，强调母婴之间的依恋关系，是安全感建立的核心，然而，母婴之间，或养育者与婴儿之间，到底该如何互动才能更好地营建安全感呢？

我们观察“好的养育”，大概会具备以下几个因素：

主要照顾者要稳定 母亲或其他养育者（如家中老人），我们都建议尽量稳定。我们发现，在一些家庭中，祖父母和外祖父母频繁交替抚养婴儿，婴儿往往更容易表现出难以安抚的情形。

我们可以用成人的体验来做一个类比：每个人都“自带节奏”。生活习惯不同、节奏各异，如果成人频繁用“不同的方式”去生活，必然引发当事人的不适感。而类似的不适，在婴儿那里，往往带给他混乱的感受。婴儿需要耗费大量的精力去适应养育者频繁更替所带来的变化，这个不稳定，不利于建立婴儿的基本安全感。

日常生活节奏的稳定 这个很容易被忽略。总有不少初为父母者，太想要带着孩子“出去见世面”了，比如特别喜欢带着婴儿频繁远行，每个周末都给幼儿安排眼花缭乱的外出项目……换言之，即便养育者稳定，但日常生活节奏混乱，也无法为孩子营造出稳定感，长途旅行仅仅是一种“极端”而典型的表现而已。

通常情况下，对于3岁以内的宝宝来说，婴幼儿难以区分和理解时空上的差异，旅行的新奇刺激恐怕只限于成人去体验，而留给婴儿的，只是不断适应带来的压力与焦虑。婴幼儿原本就会“放大”很多感官体验，比如，婴幼儿对声光电等一系列刺激十分敏感，小宝宝甚至会被自己放的一个屁吓哭。这一点还解释了为什么有些家长会觉得带很小的孩子出去玩，是一件极不容易的事。频繁远行后，婴儿即便回到熟悉的家里，可能表现出比以前更难安抚。

过度随意的状态延续到学龄期，孩子易受干扰

恰恰是养育者的稳定，日常生活节奏的稳定，带给了婴儿“可预判”的直觉感受。通过“母婴观察”我们看到，在稳定状态下生活，每天上午吃过早饭，母亲开始穿外套时，婴儿就会表现出异常的兴奋，他凭直觉知道，马上妈妈就要带我出去玩了。这种最初的对生活的预判和“可控感”，就是安全感的雏形，恰恰是这一类核心感受，养成了日后孩子的延时满足能力：我是可以预判的，此刻我可以等待，未来会按照我的判断发生。

所以说，稳定抚养者和长期稳定的生活节奏，是一种养成安全感的“落地”措施。反之，如果婴儿每天的活动、休息时间都不确定、不稳定，那么他自然也难以建立起“可预判”的直觉感受。

这一点在“母婴观察”中也有反映：如果母亲常常不观察孩子的需要，任凭自己的生活、工作需要，方便喂奶就喂奶，突然有空想带孩子玩就出去，孩子往往会表现出精神萎靡，睡不踏实，进食也有困难。孩子再大一点，则可能出现其他困难，比如在幼儿园里无法投入地玩游戏，听故事时心不在焉，很容易被其他事物干扰，无法全情投入。

当类似这样的状态延续到学龄期，则引发了家长的焦虑，这时父母可能会说：我的孩子不够自律。

所以在进幼儿园前，请尽量给孩子提供稳定的照顾者和稳定的生活节奏。

稳定的规则感有助于自主安排时间

稳定的规则感 如果以上都能做到，那么还要注意稳定的规则感。在规则不稳定的情境中养育的孩子，长大后较难教育，说什么都不听，谁说都不行，越长大越“难管”。

稳定的规则就像交通信号灯一样，一旦建立就不宜朝令夕改。道理很简单，我们谁也不愿意某天出门时，突然发现红绿灯的规则完全变了；而过了几天，又变回了红灯停、绿灯行……

同样的道理，当父母与孩子作约定时，无论事情大还是小，规则建立要慎重，而一旦建立规则，则需要在家长的维护下，坚定地执行。有时在多人抚养的情境中，规则也不稳定，比如爸爸有爸爸的规则，妈妈有妈妈的规矩，爷爷奶奶外公外婆则又各有标准……

不仅如此，除了多人抚养的情境外，即便养育者稳定，规则不稳定的现象也不少见。比如，孩子在游乐场玩耍，父母如果不加设定，突然告诉孩子“我们要回家了”，孩子往往留恋难舍，极端不情愿。在这种情形下，有些家长会强行带孩子走，而有些家长虽然“拗不过”孩子的兴致，允许孩子继续玩，但一等再等后，却最终因忍无可忍而强行带孩子离场。类似这样的处理，无论是“言出必行”的“果断”，还是“忍无可忍后的雷厉风行”，多是随着家长的心情而定。类似情况如果成为常态，孩子在投入游戏的过程中就难以专注，他会担心自己会随时被带走，游戏活动变得既无法预期，也不可控制。

再以游戏时间为例谈规则的建立。父母可以在游戏过程中，提前5分钟告知孩子，还有5分钟就要离开，做好准备；时间一到，就坚定地带孩子离场。针对较小的孩子，我们可能还需要每过一分钟，就告知孩子剩余时间还有几分钟。因为较小的孩子没有确切的时间感，成人所说的5分钟，在他们的内心感受中并无概念。

注意这样的细节，是在帮助孩子逐渐明晰时间的感受。在这样的提示和帮助下建立规则，更容易使孩子全情投入到游戏中，在他日后进入学龄期时，能有效地安排学习和玩耍的时间。

总之，在一个稳定的生活环境里，在比较明晰的规则和节奏里建立起基本安全感，才能让孩子在日后全情地投入到生活和学习中。所以说自律是一种水到渠成的能力，而不是责骂或教训的结果。

薛畅

(责编：郝孟佳、薄晨棣)