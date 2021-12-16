原标题：把社会实践融入时代的春风里

浙江海洋大学“山海情，海山梦，携爱向西行”支教队为小朋友们开设海洋科普馆。实践团队供图

青海小朋友桑周卓玛为浙江海洋大学“山海情，海山梦，携爱向西行”支教队带队老师刘超杰画的漫画。实践团队供图

“暑假里，同学们通过社会实践讲好中国故事。今天，我把他们的故事带到这里。”12月9日，南京大学拉贝日记与和平城市团队带队教师陈民，向数十所高校的教师展示了一则团队活动的短片。就在不久前，这段视频在2021南京和平论坛上，同样引起了不小的反响。

9日，中国青年报社主办的2021年第七届“寻找全国大学生百强暑期实践团队”线下交流会在广东医科大学举行。

戳中青年的“燃点”，用行动深读思政“教科书”

恰逢建党百年，青年奋斗正当时。大学生们接过革命的薪火，重走红色足迹、追溯红色历史、体悟红色文化，以青年的方式传承建党精神，以青春的姿态响应时代号召。

今年，推进党史学习教育取得扎扎实实的成效，是广东医科大学暑期实践工作中的“重中之重”。他们116支实践团队全部开设了党史学习教育专题实践内容，同学们从中深刻感受到百年党史的魅力。

依托“灯塔筑梦”实践团党史宣讲契机，广东医科大学策划了“辛亥革命-第一次国内革命战争-土地革命战争-抗日战争”的红色“追星”线路，打造“广东医青年说”灯塔云团课。

“把抽象的理论从书本中拽出来，让青年讲党史，才能戳中青年的‘燃点’，才能让思政教育真正入脑入心。”该校团委书记陈婷说。五年来，该校694支团队的12568名师生走向全国17个省份的276个乡镇开展基层服务，累计服务时长超过150万小时。

上海交通大学“乡村振兴，教育先行”实践团因疫情没有到场，但暑假里的一堂思政课让他们印象深刻。

“女高是孩子们的一个家，更是孩子们梦想起飞的基地，助孩子们起飞的是党和人民。”位于云南丽江的华坪女子高级中学，印着这句话的红旗随风飘扬。今年暑假，实践团20余位教育学博士、硕士研究生来到这里，感受榜样的力量。

实践团成员刘亚楠是一名来自大山的女大学生，目前在上海交大教育学院攻读研究生，求学的艰辛让她对“七一勋章”获得者、华坪女高校长张桂梅十分敬仰。

“小时候，语文课本里写着‘山的那边有天安门广场’，当时我兴致勃勃地登上家乡最高的山，却发现山的那边还是山。高中毕业后，当我真正走出大山，才知道原来山的那边真的有天安门。”向张桂梅讲起自己的求学经历时，刘亚楠不觉已泪流满面。

这时候，张桂梅起身拥抱了她，并用贴满膏药的手替她擦掉了眼泪。“张老师用亲身经历给我们上了一堂深刻的党性修养和师德教育课。来自楷模的温暖拥抱，还有当时萦绕鼻尖的淡淡膏药味，都将成为我坚定初心、不懈奋斗的动力。” 刘亚楠说。

千里帮扶，大学生们别致的“山海情”

在脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴成为我们奔向新生活、努力新奋斗的起点。眼里有光、心头有血、脚下有路的大学生们选择到艰苦环境中去、到乡村振兴一线去、到党和人民最需要的地方去。

甘肃省宕昌县是一座距天津大学1600多公里的小县城，也是天津大学连续8年的定点帮扶地。

2021年暑假，益路援昌实践队再次前往宕昌县，深入调研当地特色产品和电商产业，发起并承办全国高校公益助农营销赛，为宕昌巩固脱贫攻坚成果、打造乡村振兴长效机制贡献青年力量。

“想助力乡村振兴？想体验创意营销？想看看谁是公益助农小达人？不服来赛！”这场营销赛面向各大高校师生召集“营销高手”，“比武过招”的方式是通过创意营销，为宕昌县等地的优质农产品广开销路。选手需要“进货”特色农产品，利用所学营销技能“各显神通”，在规定时间内将商品真实售出。大赛全部营销收入返还宕昌等地的企业和农户，“真金白银”助力乡村振兴。

“公益助农营销赛共设电商、文旅和美食三个赛道，辐射全国26所高校300余名学生，直接营销额超过13万元。”天津大学管理与经济学部老师王轶涵说，“在助农浪潮里，大学生皆可为、皆有为。”

“到祖国需要的地方去，是我们每位支教队队员的夙愿和情结。如果我们小小的举动，能够对孩子们产生一点点积极的影响，那就足够了。”浙江海洋大学国际处留学生主管刘超杰和他的学生们，在千里之外的大山小城，撒下了一颗梦的种子。

囊谦县位于青海省最南端，在这个大山深处的内陆小城，看海成为当地孩子们的奢望。2021年7月，浙江海洋大学“山海情，海山梦，携爱向西行”支教队悄悄为囊谦县第二完全小学的孩子们带了很多特别的礼物。

路氏双髻鲨、蠵龟、虎斑宝贝……支教队10位队员把打包好的百余件海洋生物标本带到了青海。这些在课本上都没见过的海洋生物，让当地孩子们挪不开眼。“这个贝壳是真的吗？”“它们都是生活在大海里吗？”好奇的声音缠得支教队的小老师们来不及作答。

让孩子们感到新奇的，还有一位来自孟加拉国的留学生——方舟。他是囊谦县第二完全小学历史上第一个外教。气氛活跃又新奇的英语课堂结束，有的孩子围着方舟问东问西，有的孩子拿着课本让他签名，也有的孩子突然喊他“C罗”……

有汗水，有笑脸，有回忆。如今，3000多公里之外的囊谦县，与浙江海洋大学的同学们有了更深的情缘。未来，他们将带着这份教育的热情和激情，去往更广阔的教育天地开枝散叶。

从娃娃抓起，守护“绿水青山”

“可可西里”这个词第一次出现在罗先桦的人生里，是2020年的一次宣讲会。当时，听完爱在可可西里暑期实践团队的故事和经历，罗先桦的内心“倏地亮了起来”。会后，他拿到团队赠送的一件印有藏羚羊的T恤，看着这只“高原精灵”，他告诉自己，“一定要加入这个团队。”

2021年，他如愿成为团队一员。这里海拔4600米，他第一次脚踏这片土地时，感觉有些“失望”。“和梦中的可可西里相差甚远，”他说，现实中的可可西里美得更惊人但也更触目惊心，“植被稀少、生态脆弱、捡不完的垃圾，甚至还有肆意高歌的盗猎者。”

在可可西里，罗先桦和队友们一起尝试用科技打造高原“新风景”：设计改装微型油泵，克服高原低压环境；制作微信小程序，实现保护站展厅的网络化升级；众筹无人机，实现保护站周边4公里无人巡护；将AR技术融入文创品，把环保理念带到日常生活中……

今年，他们受邀参与央视科教频道《科学动物园》栏目和青海省电视台《我们的影像志——青海故事会》栏目的录制，FIRST青年电影展也向团队抛出了联动的橄榄枝。面对越来越多的关注和支持，罗先桦和队友们希望能有更多方式践行他们对可可西里的热爱和承诺。

爱在可可西里暑期实践团队只是无数支聚焦生态保护团队的缩影。在绿色发展日趋主流的当下，越来越多的实践团队怀着对自然的敬畏之心，用自己的力量和智慧书写生态保护的新篇章。

作为西部一所林业高等院校，西南林业大学干了件“从娃娃抓起”的事儿。该校“大手牵小手”生态文明科普夏令营来到云南省玉溪市澄江市龙街中心小学，带着小朋友们一起玩“考古化石”“植物盲盒”“自然笔记”……这些有趣的游戏，加上环保知识讲解，严肃的科普变得欢乐无比。

西南林业大学团委书记杨欣表示，生态文明建设的理念要从小普及，以“理论讲解+游戏互动”的方式更能吸引小朋友，毕竟兴趣是最好的老师。

红色足迹有他们的身影、乡村振兴有他们的贡献，生态保护有他们的参与……青年大学生们正以“强国有我”的担当，在许许多多祖国需要的地方，写下青春华章！（见习记者 陈茜 陈垠杉）

(责编：温璐、郝孟佳)