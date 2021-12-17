原标题：九部门发布“学前提升计划”与“县中提升计划”

16日，教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（以下简称“学前提升计划”）和《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（以下简称“县中提升计划”）。

学前提升计划提出，到2025年，全国学前教育3年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。该计划指出，要多渠道持续增加普惠性资源供给，大力发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办园，支持和规范社会力量办园。加强村级幼儿园建设，城市新增人口、流动人口集中地区新建改扩建一批幼儿园，完善城乡学前教育布局和公共服务网络。

县中提升计划指出，要坚决杜绝违规跨区域掐尖招生，防止县中生源过度流失。规范普通高中招生秩序，稳定县中优质生源，吸引优秀人才在县中长期任教，激发县中办学活力，促进县中持续健康发展。

县中提升计划的主要目标是，到2025年，县中整体办学水平显著提升，市域内县中和城区普通高中协调发展机制基本健全，统筹普通高中教育和中等职业教育发展，推动全国高中阶段教育毛入学率达到92%以上。该计划要求，严格按照国家有关规定和程序办理教师流动手续，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师，对未经组织人事部门和教育行政部门同意，恶意从县中学校抢挖人才的，停止学校各类评优评先资格。

此外，该计划指出，教育行政部门不得挤占县中教职工编制或长期借用县中教师，严禁公办学校教师在民办学校任教，并于2022年秋季开学前完成整改。

（中青报·中青网记者 叶雨婷）

(责编：郝孟佳、薄晨棣)