原标题：师生同上一堂课 全会精神入人心

河北日报讯（记者马利）“党的百年奋斗历史经验告诉我们，只要坚定理想信念，牢记初心使命，就能够创造出一片天地，成就自己的美好人生。”日前，石家庄铁道大学信息学院举办“共上一堂课”系列讲座，学院副书记韩江河向45名学生代表、6名辅导员宣讲党的十九届六中全会精神。

1个小时的宣讲，学生和辅导员们意犹未尽，韩江河与大家进一步交流互动。“大家经过高考来到大学，这4年里，我们用什么充实自己？”

“是知识！”大一学生王梓桓说，党的十九届六中全会提出“推进科技自立自强”给了他努力的方向，“现在珍惜学习机会、深挖学术潜力、探索科技前沿，将来才有能力、有机会为突破‘卡脖子’技术难题贡献自己的一份力量。”

韩江河接过话茬：“在增强过硬的担当本领的同时，还需要树立不负人民的家国情怀、追求崇高的思想境界，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者……”

教师谆谆善诱，学生畅所欲言。学习上的困难，未来的梦想，都成为交流的话题。

大三学生杨雄豪表示，进入三年级，“就业”开始成为宿舍里的高频词。“我们有点迷茫，在读研和就业之间犹豫不决，怕错过了秋招。”杨雄豪说，按照惯例，考研结束后，优质的专业对口岗位大多已结束招聘，担心找不到合适的工作。

“就业是最大的民生。我们要把党的十九届六中全会精神落地落实，让大家实现高质量就业。”韩江河介绍，学院已经把就业质量纳入学科专业建设质量监控体系，对每一位未就业学生进行“一对一”帮扶和“点对点”指导，“想考研的同学，不要有顾虑，好工作等着大家。”

真挚而热烈的互动，掀起一个又一个小高潮。

作为旁听生，辅导员们也受益匪浅。吕菁是一位年轻辅导员，她表示：“师生同上一堂课，让我们知道了学生的关注点，接下来我们要用学生们愿意听、听得懂的话语，把党的十九届六中全会精神讲透彻，真正实现入脑入心。”

(责编：吴楠、宋美琪)